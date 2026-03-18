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Santiago de Compostela

El Correlingua 2026 comenzará en Santiago con 20.000 participantes para impulsar el uso del gallego entre la juventud

La edición número 26 comenzará el 5 de mayo con 12 carreras en toda Galicia y pondrá el foco en la sensibilización lingüística de niños y jóvenes ante la situación “crítica” del idioma

Agencias
18/03/2026 07:57
El Correlingua recorrerá 12 localidades gallegas durante mayo con actividades de normalización lingüística
El Correlingua recorrerá 12 localidades gallegas durante mayo con actividades de normalización lingüística
Concello de Santiago
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Correlingua 2026 iniciará las carreras el próximo 5 de mayo en Santiago de Compostela, con el lema 'Co Galego no Corazón, Facemos Revolución' y el foco en la sensibilización de los más pequeños con el valor y uso de la lengua gallega.

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la secretaria xeral da CIG-Ensino, Laura Arroxo, y el coordinador de la actividad, Xacobe Rodríguez, han presentado este martes la edición número 26 de la cita en rueda de prensa.

Durante su intervención, la mandataria local ha enfatizado que "no hay nada que pueda ser en estos momentos tan transformador, tan radical, tan revolucionario como decidir usar nuestra lengua". "Es una manera de poder afianzar nuestra forma de comunicar de generación en generación", ha expresado.

En este sentido, ha destacado que Santiago tiene "buenos datos" en general en el uso del gallego, aunque hay "preocupación" por la gente joven, ya que conforme se baja la edad, los datos pasan a ser "más negativos".

Por ello, Goretti Sanmartín ha remarcado que cree que es "muy relevante" hacer actividades destinadas a los niños y jóvenes, ya que son "el futuro de la lengua". Así, ha animado a "correr por el gallego" el día 5, con la Alameda como punto de salida.

En la misma línea, Arroxo ha subrayado que la situación del gallego es "crítica" y por lo tanto es "tremendamente necesario" que los propios niños "vean la necesidad de hacer esa revolución". "El Correlingua tiene muchos objetivos, sensibilizar sobre el patrimonio que representa el gallego, normalizar la lengua y crear esa identidad tan necesaria como país y como pueblo", ha resaltado.

Alrededor de 20.000 personas

Por su parte, Xacobe Rodríguez, ha enfatizado que el Correlingua es la "mayor actividad de normalización lingüística" que se hace en Galicia y en ella participan alrededor de 20.000 personas. "No hay ninguna, ni organizada por instituciones públicas ni privadas, que se acerque a ese grado de participación y a esa implicación", ha señalado.

Según ha apuntado, en las 12 carreras se realizará la lectura de un manifiesto cooperativo elaborado por 320 alumnos de 13 centros a través de talleres 'Desata a lingua' impartidos por las escritoras María Lado, Lucía Aldao y Antía Yañez.

Además, ha citado otras actividades desarrolladas dentro de esta iniciativa, que dura todo el año, como el concurso de lemas, que este año contó con más de 1.800 alumnos de 56 centros gallegos. Al final, resultó ganador el primer curso de FP Básica de panadería y pastelería de Vilamarín de Ourense; y el 'Regueifando', una propuesta cooperativa para hacer una 'regueifa' masiva entre diversos centros

Calendario

De esta forma, el calendario de carreras es el siguiente: Santiago de Compostela, el martes 5 de mayo; A Coruña, el miércoles 6 de mayo; Moaña, el jueves 7 de mayo; Lalín, el viernes 8 de mayo; A Estrada, el martes 12 de mayo; Monforte, el miércoles 13 de mayo; Narón, el martes 19 de mayo; Ourense, miércoles 20 de mayo; A Maroña, miércoles 20 de mayo; Pontevedra, el jueves 21 de mayo; Vigo, el viernes 22 de mayo, y Lugo, miércoles 27 de mayo.

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