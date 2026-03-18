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Santiago de Compostela

El CDG estrena en Santiago un ‘Hamlet’ dirigido por Tito Asorey con entradas agotadas en sus primeras funciones

La adaptación contemporánea del clásico llena el Salón Teatro y despierta el interés de centros educativos al formar parte de la EBAU

Agencias
18/03/2026 18:00
La nueva versión de ‘Hamlet’ del Centro Dramático Galego combina acción, reflexión y actualidad
La nueva versión de ‘Hamlet’ del Centro Dramático Galego combina acción, reflexión y actualidad
Julio Pérez
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La obra de teatro 'Hamlet', dirigida por el actor y director Tito Asorey, será presentada desde este viernes en el Salón Teatro-Centro Dramático Galego (CDG), situado en Santiago de Compostela, donde ya se han agotado todas las entradas para sus tres primeras funciones.

Así lo ha asegurado el director del CDG Fran Núñez, quien ha hablado de "cifras increíbles" al tener en cuenta que alrededor del 50 % de los boletos hasta mayo ya habían sido adquiridos.

Además, gracias al programa de movilidad del propio centro, así como a los autobuses contratados por los ayuntamientos, la obra podrá contar con el público de 35 municipios distintos, según el director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil.

Por otro lado, Núñez ha puesto en valor la colaboración con las universidades y con varios centros de secundaria, según él "muy interesados" en asistir a la obra porque este año 'Hamlet' figura entre los contenidos a examinar en la EBAU.

Una obra donde la acción prime

"Es difícil resumir en pocos minutos algo a lo que le pones tanto amor, tanta pasión, tanta fuerza, y de la que estás tan bien acompañado (...) Así como también es difícil trasladar a Hamlet al siglo XXI, un siglo difícil, muy agresivo en las formas y en la política, donde parece que lo humano está en conflicto", afirma el director de la obra, Tito Asorey.

Además, ha asegurado que 'Hamlet' es un texto que habla de la necesidad y del impedimento de la acción, se cuestiona seguido el mandato de venganza. Desde la obra, buscan transmitir el mensaje de cuestionar los mandatos recibidos y de cuidado de la salud mental, así como la reivindicación de la mujer al incluir a un mayor número que en la obra original.

Así pues, ha agradecido las facilidades que les han puesto desde las instalaciones para abordar 'Hamlet' y el "duro" trabajo de los dieciséis actores y actrices.

Para el actor principal que interpreta al protagonista, Alejandro Jato, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías suponen una amenaza para este tipo de formatos. Sin embargo, ha destacado la vivacidad del teatro y el "hecho histórico" que realizan al contribuir a que este arte persista en el tiempo.

Sobre esto ha hablado Fran Núñez, quien ha atribuido el hecho de que el teatro sobreviva a que la gente "necesita" encontrarse, mirarse y compartir una experiencia en directo que ninguna pantalla puede sustituir.

Finalmente, han animado al público a acercarse a esta propuesta escénica que combina ritmo y emoción, con "mucha acción", "diversión", "cierto salvajismo" y "un punto de tragedia", en una reinterpretación que busca sorprender y conectar con el espectador contemporáneo

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