Detenido en Ames un varón que circulaba en patinete eléctrico con una motosierra y una orden de prisión pendiente

El patinete eléctrico en el que circulaba el detenido Concello de Ames

La Policía Local de Ames ha identificado y detenido a una persona que tenía una requisitoria judicial de búsqueda y detención para su ingreso en prisión, dictada por un juzgado de Pontevedra.

Los hechos se produjeron este martes, 17 de marzo, sobre las 11.15 horas, cuando agentes de la Policía Local realizaban labores de patrulla por la avenida da Maía, en Bertamiráns.

Durante el servicio, los agentes detectaron a un individuo que circulaba por la vía en un patinete eléctrico portando una motosierra, una circunstancia que motivó que se le diese el alto para proceder a su identificación.

Una vez verificada su identidad, los agentes comprobaron que el individuo tenía pendiente una orden de búsqueda y detención para su ingreso en prisión, por lo que procedieron a su detención.

Posteriormente, fue trasladado al puesto principal de la Guardia Civil del Milladoiro, donde continúan las diligencias correspondientes.

Además, se están realizando comprobaciones para determinar si el patinete eléctrico y la motosierra que portaba el detenido podrían haber sido obtenidos tras la comisión de algún delito, como un posible hurto.