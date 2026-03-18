Convocan en Santiago una huelga estudiantil el 15 de abril contra la “privatización” de la enseñanza

La organización estudiantil denuncia un proceso de privatización en el sistema educativo gallego y enmarca la huelga en una campaña de defensa de la enseñanza pública Europa Press-Archivo

La organización Erguer. Estudantes da Galiza ha convocado para el próximo 15 de abril una jornada de huelga estudiantil en todos los niveles educativos para denunciar la "privatización" de la enseñanza en Galicia.

"Las estudiantes gallegas no podemos aceptar esta situación y tenemos el deber de organizarnos y luchar contra esta agresión a nuestros derechos e intereses", ha denunciado Erguer en una comunicado.

En concreto, la organización ha asegurado que el sistema educativo en la comunidad atraviesa un proceso de "privatización planificada y estratégica" que, recientemente, "se aceleró y adoptó una postura mucho más agresiva".

En este contexto, ha detallado que, en el caso de la enseñanza media, hay una "clara contradicción" que responde a "intereses políticos y económicos". "Mientras la enseñanza pública se mantiene en una constante precariedad, la oferta privada y concertada parece que no para de crecer", ha lamentado.

En el caso de la Formación Profesional ha denunciado que, "con el pretexto de especializar la formación de las estudiantes, se les entrega a las empresas decisión directa sobre la formación y salidas laborales de las estudiantes".

Con todo, la organización estudiantil ha enmarcado esta convocatoria en una campaña más amplia de denuncia de la situación de la enseñanza pública gallega y ha anunciado que también se convocarán movilizaciones en Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Lugo y Ourense.