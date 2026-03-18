Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Convocan en Santiago una huelga estudiantil el 15 de abril contra la “privatización” de la enseñanza

Erguer llama a secundar el paro en todos los niveles educativos y anuncia movilizaciones en varias ciudades gallegas

Agencias
18/03/2026 18:01
La organización estudiantil denuncia un proceso de privatización en el sistema educativo gallego y enmarca la huelga en una campaña de defensa de la enseñanza pública
La organización estudiantil denuncia un proceso de privatización en el sistema educativo gallego y enmarca la huelga en una campaña de defensa de la enseñanza pública
Europa Press-Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La organización Erguer. Estudantes da Galiza ha convocado para el próximo 15 de abril una jornada de huelga estudiantil en todos los niveles educativos para denunciar la "privatización" de la enseñanza en Galicia.

"Las estudiantes gallegas no podemos aceptar esta situación y tenemos el deber de organizarnos y luchar contra esta agresión a nuestros derechos e intereses", ha denunciado Erguer en una comunicado.

En concreto, la organización ha asegurado que el sistema educativo en la comunidad atraviesa un proceso de "privatización planificada y estratégica" que, recientemente, "se aceleró y adoptó una postura mucho más agresiva".

En este contexto, ha detallado que, en el caso de la enseñanza media, hay una "clara contradicción" que responde a "intereses políticos y económicos". "Mientras la enseñanza pública se mantiene en una constante precariedad, la oferta privada y concertada parece que no para de crecer", ha lamentado.

En el caso de la Formación Profesional ha denunciado que, "con el pretexto de especializar la formación de las estudiantes, se les entrega a las empresas decisión directa sobre la formación y salidas laborales de las estudiantes".

Con todo, la organización estudiantil ha enmarcado esta convocatoria en una campaña más amplia de denuncia de la situación de la enseñanza pública gallega y ha anunciado que también se convocarán movilizaciones en Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Ferrol, Lugo y Ourense.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Decenas de mariscadores de Noia recorren a pie la playa de Testal retirando las toneladas de bivalvo muerto y conchas vacías a consecuencia de las lluvias de principios de año

Mariscadores de Noia retiran 12 toneladas de marisco muerto tras los temporales y dan por perdida la campaña
Agencias
La organización estudiantil denuncia un proceso de privatización en el sistema educativo gallego y enmarca la huelga en una campaña de defensa de la enseñanza pública

Convocan en Santiago una huelga estudiantil el 15 de abril contra la “privatización” de la enseñanza
Agencias
La nueva versión de ‘Hamlet’ del Centro Dramático Galego combina acción, reflexión y actualidad

El CDG estrena en Santiago un ‘Hamlet’ dirigido por Tito Asorey con entradas agotadas en sus primeras funciones
Agencias
Reunión celebrada en el Concello de Padrón

Refuerzo policial y coordinación institucional para garantizar unas fiestas de Pascua seguras en Padrón
Eladio González Lois