Santiago de Compostela

A Real Filharmonía de Galicia propón un 'Retrato da natureza' con música barroca e inspiración paisaxística

Amandine Beyer dirixe un programa con obras de Rameau, Leclair, Muffat e Knecht que explora a relación entre son e natureza nos séculos XVII e XVIII

Redacción
18/03/2026 07:07
Real Filharmonía de Galicia, en el hall del Auditorio de Galicia
O programa inclúe un preconcerto co alumnado da Escola de Altos Estudos Musicais e ofrece unha proposta centrada na conexión histórica entre música e natureza
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A Real Filharmonía de Galicia ofrece o día 19 un novo programa baixo o título “Retrato da natureza”, dirixido pola violinista e directora Amandine Beyer. A proposta convida ao público a unha viaxe musical polos séculos XVII e XVIII a través de obras de Jean-Philippe Rameau, Jean-Marie Leclair, Georg Muffat e Justin Heinrich Knecht, nun percorrido que establece un diálogo directo entre música e natureza.

O programa ábrese coa 'Suite da ópera Naïs' de Rameau, composta en 1749 para celebrar a Paz de Aquisgrán. Figura fundamental do Barroco francés, o compositor consolidouse en París tras o éxito do seu 'Traité de l’harmonie' e o apoio do rei Luís XV. A continuación, escoitarase o 'Concerto para violín en la menor núm. 5', op. 7 de Leclair, considerado o fundador da escola francesa de violín, quen combina nesta obra a elegancia gala coa influencia italiana.

Completa a primeira parte o 'Concerto grosso núm. 12 en Sol maior “Propitia Sydera”' de Georg Muffat, un exemplo da síntese estilística europea do Barroco. A segunda parte estará dedicada á 'Sinfonía Pastoral en Sol maior “O retrato musical da natureza”' de Justin Heinrich Knecht, unha obra programática que anticipa a estética da 'Sinfonía Pastoral' de Beethoven e que describe, con grande detalle, escenas naturais como o canto dos paxaros, a chegada da tormenta ou o himno final de agradecemento.

Como antesala ao concerto en Santiago, o público poderá gozar dun preconcerto na Sala Mozart ás 19.30 horas, protagonizado polo alumnado do Curso Avanzado de Especialización Orquestral da Escola de Altos Estudos Musicais. Baixo a dirección da propia Amandine Beyer e coa participación do bailarín e musicólogo Oliver Foures, interpretaranse obras de Rameau, Vivaldi, Heinichen, Pisendel e Albinoni.

“Retrato da natureza” preséntase así como unha proposta singular e pouco habitual nas salas de concerto, que permite descubrir obras infrecuentes e explorar a relación entre música e paisaxe sonora a través dunha mirada histórica e evocadora.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Reunión celebrada en el Concello de Padrón

Refuerzo policial y coordinación institucional para garantizar unas fiestas de Pascua seguras en Padrón
Eladio González Lois
9Louro y la orquesta canaria Nueva Línea son los grandes atractivos de las populares fiestas padronesas

9Louro y la orquesta Nueva Línea actuarán gratis en las Fiestas de Pascua de Padrón
Eladio González Lois
Mario Pérez-Sayáns durante su intervención en Expodental 2026

'Galibone', el avance desarrollado con participación de la USC que promete revolucionar la cirugía ósea
Eladio González Lois
Abal y Guinarte denuncian opacidad en el nuevo contrato del bus y en la municipalización de los aparcamientos

El PSOE no apoyará los presupuestos de Santiago para 2026 y presiona al Gobierno para que incorpore sus propuestas
Redacción