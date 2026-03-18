9Louro y la orquesta Nueva Línea actuarán gratis en las Fiestas de Pascua de Padrón

9Louro y la orquesta canaria Nueva Línea son los grandes atractivos de las populares fiestas padronesas Archivo

El Concello de Padrón entra en la cuenta atrás para celebrar unas fiestas de Pascua 2026 que volverán a convertir la villa en uno de los grandes epicentros festivos de Galicia. La programación, que se desarrollará entre el 27 de marzo y el 12 de abril, tendrá en la música su eje central, con un cartel que combina grandes orquestas, artistas emergentes y propuestas para todos los públicos.

Entre los nombres más destacados de esta edición figura el artista revelación de la música gallega, 9Louro, que actuará el domingo de Pascua, 5 de abril, a las 21.00 horas en la Praza de Macías. Su concierto será uno de los momentos más esperados de unas fiestas que apuestan también por nuevas tendencias musicales.

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Otro de los grandes atractivos será la actuación de la orquesta canaria Nueva Línea, que llegará a Padrón el viernes de Pascuilla, 10 de abril, a las 23.30 horas en el Paseo do Espolón, tras alcanzar una enorme popularidad en redes sociales.

Las grandes orquestas marcan el ritmo de la fiesta

El cartel contará con algunas de las formaciones más reconocidas de Galicia, como París de Noia, Panorama, Olympus, Los Satélites o La Fórmula, junto a otras propuestas como Marbella, Atenas o el Grupo Máster.

El inicio de las verbenas tendrá lugar el sábado 4 de abril, tras el pregón, con actuaciones de Olympus y Unión y Fuerza, mientras que el domingo de Pascua la jornada se completará con Panorama y una sesión DJ en el Paseo do Espolón.

Durante los días siguientes, la programación continuará con citas destacadas como Los Satélites y París de Noia el lunes 6, Charleston Big Band y Panorama City el martes, o las sesiones Open Air con música electrónica durante el fin de semana de Pascuilla.

Más allá de las verbenas, el programa incluye también propuestas tradicionales como las actuaciones de bandas de música. La Banda de Música de Padrón, la Banda Municipal de Santiago o la de Rianxo participarán en distintas jornadas, consolidando el equilibrio entre tradición y modernidad.

Además, el Festival de Bandas Capital do Sar, que se celebrará el 12 de abril en la Praza de Macías, pondrá el broche final a las fiestas con la participación de varias agrupaciones gallegas.