Verea acusa a la alcaldesa de “no cumplir ni su propia firma” en el contrato del agua en Santiago

Borja Verea en rueda de prensa

El líder del Partido Popular en Santiago, Borja Verea, ha cargado contra la alcaldesa, Goretti Sanmartín, por la gestión del contrato del agua, acusándola de “non cumprir nin a súa propia firma” en relación con el modelo de gestión del servicio.

En una comparecencia ante los medios, Verea sostuvo que existe un documento firmado por la propia alcaldesa en el que se recoge que el modelo de gestión debía decidirse en el pleno municipal antes de iniciar cualquier proceso de licitación.

Según defendió el dirigente popular, ese documento es “claro, expreso e sen matices” y refleja el compromiso de que no se licitaría el servicio sin una decisión previa del pleno, algo que ahora, a su juicio, el gobierno local estaría incumpliendo.

Críticas al cambio de postura del gobierno local

Verea cuestionó el cambio de criterio de la alcaldesa, recordando que en la anterior legislatura había defendido que la decisión debía adoptarse de forma democrática en el pleno, mientras que ahora, según denunció, el ejecutivo municipal pretende “saltarse esa vontade”.

El portavoz popular afirmó que esta situación supone un abandono del principio democrático, al considerar que el pleno representa la voluntad de la ciudadanía compostelana.

Además, criticó la solicitud de nuevos informes sobre el modelo de gestión del agua, preguntándose por qué se requieren más estudios cuando ya existe uno previo que, según señaló, apuntaría a la opción de la sociedad mixta.

En este sentido, sostuvo que la actuación del gobierno local refleja una falta de coherencia y de rumbo, al no avanzar en la implantación de ese modelo pese a contar, según indicó, con informes previos.

Un debate abierto sobre la gestión del agua

El líder del PP en Santiago enmarcó esta situación en lo que calificó como una “deriva” del gobierno municipal, al que acusó de no cumplir sus compromisos y de actuar con criterios cambiantes.

En la documentación difundida por el grupo popular se recoge además una moción previa en la que se instaba a que el pleno determinase la forma de gestión del ciclo integral del agua y a no iniciar el proceso de licitación hasta que se adoptase esa decisión.

El debate sobre el modelo de gestión del servicio del agua continúa así abierto en Santiago, en un contexto de confrontación política entre gobierno y oposición sobre el papel del pleno y el procedimiento a seguir.