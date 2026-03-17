Sin luz, sin agua y bajo bombardeos: así logró doctorarse en la USC un estudiante de Gaza

Mahmoud Almughany defendió este lunes su tesis USC

La Universidade de Santiago de Compostela ha sido escenario este lunes de una historia que trasciende lo académico. El estudiante gazatí Mahmoud Almughany ha obtenido su doctorado en Odontología tras completar una investigación en condiciones extremas, marcadas por la guerra en Gaza y la falta de recursos básicos.

El propio investigador describe en su tesis la dureza de ese proceso: “Podes imaxinar ser un estudante de doutoramento vivindo no medio dunha brutal guerra de exterminio? Tes que traballar, avanzar nos teus estudos, buscar artigos académicos e libros para ler, organizar as túas ideas e escribir, todo mentres careces das necesidades máis básicas. Non hai electricidade, nin auga, nin internet e non hai comida dabondo para sobrevivir nas dificultades da guerra”.

A ese contexto se sumaba el sonido constante de los bombardeos y la necesidad de buscar refugio junto a su familia. Aun así, Almughany continuó con su trabajo académico, organizando su rutina en función de las limitaciones: “Durante o día, buscaba xeitos de cargar o meu portátil e o teléfono e despois buscaba unha conexión a internet, confiando en tarxetas eSIM que apenas proporcionaban unha conexión estable. Esperaba a que todos estivesen durmidos para comezar a ler e escribir debido á masificación causada polo desprazamento e o desaloxo forzoso da miña casa”.

Investigación en condiciones extremas

El estudiante relata también las dificultades para avanzar en su investigación, desde encontrar espacios con electricidad hasta poder reunirse con otros participantes. “Buscaba unha cafetería en Gaza con electricidade e internet” para poder trabajar, mientras seguía desarrollando tareas clave como el análisis de datos o la redacción de artículos científicos, requisito imprescindible para completar el doctorado.

Incluso la recogida de datos se vio condicionada por la situación: “pedíalles aos participantes no traballo que viñeran aos exames rezando a Deus pola súa seguridade para completar o meu estudo”.

Pese a todo, Almughany logró culminar una tesis centrada en el análisis de dos técnicas ortodónticas —las bandas metálicas y la adhesión directa con resina— concluyendo que no existen diferencias significativas entre ellas ni efectos negativos sobre la salud gingival o periodontal.

Una doble historia de superación ligada a la USC

La historia de Mahmoud se cruza, de forma simbólica, con la del profesor Marcos Aníbal Anache D’Abate, vinculado al máster ENDORE de la USC, quien también ha completado recientemente su doctorado, en este caso en la Universidad de Oviedo, a los 65 años.

Su trayectoria vital está marcada por el exilio de su familia, de origen turco, que emigró por motivos religiosos a comienzos del siglo XX. Tras pasar por Brasil y Argentina, se estableció en Galicia hace cuatro décadas, donde desarrolló su carrera profesional como odontólogo.

Ambas trayectorias, aunque muy diferentes, reflejan la resiliencia y el valor del conocimiento frente a la adversidad.

Los directores de ambas tesis subrayan que estas historias representan “un raio de luz” en el contexto actual y una lección para la comunidad universitaria, destacando la importancia de la convivencia entre culturas y del compromiso académico frente a un mundo marcado por conflictos e incertidumbre.