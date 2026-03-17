Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Sigüeiro acoge un taller de Vegalsa-Eroski y Cruz Roja para mejorar la atención a personas mayores en supermercados

El Autoservicios Familia de la localidad acoge talleres pioneros para mejorar la atención a las personas mayores

Redacción
17/03/2026 14:29
Participantes utilizando el traje de simulación de envejecimiento durante la sesión
Participantes utilizando el traje de simulación de envejecimiento durante la sesión
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Autoservicios Familia de Sigüeiro (Oroso) se ha convertido en uno de los puntos clave del proyecto impulsado por Vegalsa-Eroski y Cruz Roja para mejorar la atención a las personas mayores en supermercados, dentro de una iniciativa que se está extendiendo por Galicia, Asturias y Castilla y León.

El establecimiento acogió uno de los talleres formativos del programa, centrado en aplicar el ‘Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores’, una guía que busca adaptar los espacios comerciales y el trato al cliente a las necesidades de este colectivo. 

Durante la sesión celebrada en Sigüeiro, los trabajadores participaron en una experiencia inmersiva que les permitió ponerse en la piel de una persona mayor mediante el uso de trajes adaptados.

Con esta herramienta, pudieron experimentar limitaciones habituales como la pérdida de movilidad o de agudeza sensorial, así como patologías concretas, comprendiendo de forma directa las dificultades que pueden surgir en una actividad cotidiana como hacer la compra.

Esta formación busca reforzar la empatía y mejorar la capacidad de los equipos para ofrecer una atención más cercana, comprensiva y adaptada

Un paso más hacia un comercio más accesible en Galicia

La iniciativa tiene su origen en un estudio sobre la experiencia de compra de las personas mayores en Galicia, que puso de relieve la importancia de factores como la accesibilidad, la ergonomía y la atención personalizada en los supermercados de proximidad.

A partir de estos resultados se diseñó el decálogo, que recoge recomendaciones como utilizar una comunicación clara, evitar el paternalismo y respetar la autonomía de los clientes, además de ofrecer ayuda cuando sea necesario.

El proyecto, que ya se aplicó previamente en supermercados Eroski Center, continúa ahora su expansión con especial protagonismo en enclaves como Sigüeiro, consolidando un modelo de tienda que apuesta por la inclusión, la accesibilidad y el trato personalizado para una población cada vez más envejecida.

Origen en un estudio de la Cátedra Cruz Roja USC

El origen de esta iniciativa se remonta a 2023, cuando Vegalsa-Eroski y la Cátedra Cruz Roja USC elaboraron un estudio sobre la experiencia de compra de las personas mayores en Galicia, en el que se analizaron aspectos como la atención en supermercados de proximidad y su accesibilidad. A partir de sus conclusiones, que destacaban la importancia de factores como la ergonomía, la accesibilidad y el trato personalizado, se identificaron también barreras habituales y se formularon recomendaciones para mejorar la experiencia de este colectivo. Estas propuestas dieron lugar al Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores, que incide en la necesidad de generar entornos seguros y de confianza, emplear una comunicación clara y respetuosa, evitar el paternalismo y fomentar la autonomía, prestando ayuda cuando sea necesario y adaptando la información para facilitar su comprensión.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

David Uclés regresa a Santiago para presentar su nueva novela en el Colegio Mayor San Agustín
Adriana Quesada
Mahmoud Almughany defendió este lunes su tesis

Sin luz, sin agua y bajo bombardeos: así logró doctorarse en la USC un estudiante de Gaza
Eladio González Lois
Participantes en el coloquio sobre migraciones y cambio climático en Santiago de Compostela

La USC pone el foco en los refugiados climáticos: alertan de hasta 200 millones de desplazados en 2050
Eladio González Lois
Participantes utilizando el traje de simulación de envejecimiento durante la sesión

Sigüeiro acoge un taller de Vegalsa-Eroski y Cruz Roja para mejorar la atención a personas mayores en supermercados
Redacción