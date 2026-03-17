Sigüeiro acoge un taller de Vegalsa-Eroski y Cruz Roja para mejorar la atención a personas mayores en supermercados

Participantes utilizando el traje de simulación de envejecimiento durante la sesión Cedida

El Autoservicios Familia de Sigüeiro (Oroso) se ha convertido en uno de los puntos clave del proyecto impulsado por Vegalsa-Eroski y Cruz Roja para mejorar la atención a las personas mayores en supermercados, dentro de una iniciativa que se está extendiendo por Galicia, Asturias y Castilla y León.

El establecimiento acogió uno de los talleres formativos del programa, centrado en aplicar el ‘Decálogo de Buenas Prácticas de Atención a Personas Mayores’, una guía que busca adaptar los espacios comerciales y el trato al cliente a las necesidades de este colectivo.

Durante la sesión celebrada en Sigüeiro, los trabajadores participaron en una experiencia inmersiva que les permitió ponerse en la piel de una persona mayor mediante el uso de trajes adaptados.

Con esta herramienta, pudieron experimentar limitaciones habituales como la pérdida de movilidad o de agudeza sensorial, así como patologías concretas, comprendiendo de forma directa las dificultades que pueden surgir en una actividad cotidiana como hacer la compra.

Esta formación busca reforzar la empatía y mejorar la capacidad de los equipos para ofrecer una atención más cercana, comprensiva y adaptada.

Un paso más hacia un comercio más accesible en Galicia

La iniciativa tiene su origen en un estudio sobre la experiencia de compra de las personas mayores en Galicia, que puso de relieve la importancia de factores como la accesibilidad, la ergonomía y la atención personalizada en los supermercados de proximidad.

A partir de estos resultados se diseñó el decálogo, que recoge recomendaciones como utilizar una comunicación clara, evitar el paternalismo y respetar la autonomía de los clientes, además de ofrecer ayuda cuando sea necesario.

El proyecto, que ya se aplicó previamente en supermercados Eroski Center, continúa ahora su expansión con especial protagonismo en enclaves como Sigüeiro, consolidando un modelo de tienda que apuesta por la inclusión, la accesibilidad y el trato personalizado para una población cada vez más envejecida.