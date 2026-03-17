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Santiago de Compostela

Santiago impulsa la creación de un centro de acogida para personas sin hogar

El recurso pretende ampliar la red municipal de atención y ofrecer un espacio estable para favorecer itinerarios de inclusión social y laboral

Eladio Lois
Eladio Lois
17/03/2026 07:45
Vecinos y trabajadores de la zona han hecho públicos los problemas de convivencia con algunas de las personas sin techo en el área de la Praza de Cervantes, denunciando comportamientos incívicos
Vecinos y trabajadores han hecho públicos los problemas de convivencia con algunas de las personas sin techo en el Casco Histórico (Archivo)
Eladio Lois
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La Xunta de Goberno extraordinaria celebrada el pasado jueves aprobó el proyecto de ordenanza reguladora del Centro de Acogida e Inclusión para Personas en Situación de Sinhogarismo, una iniciativa con la que el Concello de Santiago pretende reforzar la atención a uno de los colectivos más vulnerables de la ciudad.

La portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, señaló este lunes que las personas sin hogar constituyen “un colectivo prioritario para la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios y de la red de colaboración que el Concello mantiene con entidades del tercer sector, ya que su situación es uno de los principales factores de exclusión”.

Para dar respuesta a esta realidad, el Concello ha avanzado en la creación de un centro de acogida e inclusión de media estancia, concebido como un recurso que proporcione un espacio estable, seguro y acompañado profesionalmente para favorecer itinerarios de inclusión social y laboral.

El objetivo es ampliar la red municipal de recursos y complementar otros equipamientos ya existentes, con el fin de ofrecer a las personas sin hogar un entorno de estabilidad desde el que iniciar procesos de inclusión y recuperación personal.

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