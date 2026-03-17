Santiago debate sobre los refugiados del clima: expertos analizan cómo el cambio climático está provocando migraciones

Centro de Estudos Avanzados de Santiago Cedida

El Centro de Estudos Avanzados de Santiago de Compostela, sede del Instituto de Investigación en Humanidades (Ihus) de la Universidade de Santiago de Compostela, acoge este martes una jornada dedicada a analizar la relación entre cambio climático y movilidades humanas, un fenómeno cada vez más presente en el debate científico y social.

La iniciativa se celebra en el marco del proyecto de investigación Eco-RefugLit, centrado en estudiar cómo los desplazamientos humanos y no humanos inducidos por el clima se reflejan en la literatura contemporánea escrita en inglés. El proyecto está codirigido por los investigadores Jorge Sacido Romero y Noemí Pereira Ares y cuenta con financiación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Agencia Española de Investigación.

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Conferencia y coloquio sobre migraciones climáticas

La jornada se desarrolla entre las 10.00 y las 14.00 horas y comienza con la presentación del proyecto Eco-RefugLit. A continuación, el especialista en historia ambiental Marco Armiero ofrecerá la conferencia titulada The world in a migrant’s cardboard suitcase.

Tras una pausa, el programa continuará con un coloquio sobre migraciones forzadas por el cambio climático, en el que participarán Estefanía Eléxpuru Boullosa, técnica de proyectos de la organización ACCEM; Manuel Alberto Cortés Cobos, ingeniero colombiano y activista social residente en España; y Begoña Carrera Ríos, abogada especializada en protección internacional y miembro de la ONG Provivienda.

Un referente internacional en humanidades ambientales

El encargado de abrir la jornada será Marco Armiero, profesor de investigación en la Universidade de Santiago de Compostela y una de las figuras destacadas en el ámbito de las humanidades ambientales y la historia ambiental.

Armiero ha desarrollado una amplia trayectoria investigadora sobre la relación entre sociedad y medio ambiente y durante diez años dirigió el Laboratorio de Humanidades Ambientales del Real Instituto de Tecnología de Estocolmo. Entre sus obras más conocidas figuran libros como ‘Wasteocene’ o ‘Mussolini’s Nature’, además de haber presidido la Sociedad Europea de Historia Ambiental entre 2019 y 2023.