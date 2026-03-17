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Santiago de Compostela

Santiago debate cómo envejecer con sentido: Afundación reúne a dos expertas internacionales en longevidad

El Centro Obra Social Abanca acoge un encuentro del ciclo ‘Diálogos sobre longevidad y envejecimiento’ con dos investigadoras de referencia en el ámbito europeo

Eladio Lois
Eladio Lois
17/03/2026 07:06
Exterior del Centro Obra Social Abanca de Santiago
Exterior del Centro Obra Social Abanca de Santiago
Archivo
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El Centro Obra Social Abanca de Santiago de Compostela, situado en la plaza de Cervantes, acoge este martes a las 18.30 horas una nueva sesión del ciclo divulgativo ‘Diálogos sobre longevidad y envejecimiento’, impulsado por Afundación, en la que se reflexionará sobre el sentido vital y la resiliencia en la etapa de la vejez.

El encuentro, titulado ‘Envejecer con sentido: propósito, reconocimiento y resiliencia’, reunirá a dos especialistas de referencia en el estudio del envejecimiento desde una perspectiva social y humanista: la filósofa y catedrática de Humanismo y resiliencia social Anja Machielse y la investigadora Sara Marsillas, del Matia Instituto.

La filósofa Anja Machielse participará en el encuentro sobre resiliencia y sentido vital en la vejez
La filósofa Anja Machielse participará en el encuentro sobre resiliencia y sentido vital en la vejez
Cedida

Durante la conversación, ambas expertas abordarán cuestiones como el significado de envejecer con sentido en una sociedad cada vez más longeva, el impacto de las pérdidas personales o de los cambios en los roles sociales y la importancia de la comunidad para construir una vejez significativa. 

Una mirada social y filosófica al envejecimiento

El diálogo analizará cómo las personas se adaptan a acontecimientos habituales en esta etapa de la vida, como la jubilación, los cambios en la salud o la pérdida de seres queridos, y cómo es posible seguir construyendo una vida con propósito pese a estas transformaciones.

En este sentido, las especialistas pondrán el foco en el concepto de envejecimiento significativo, entendido como el proceso en el que la persona percibe que su vida tiene valor, que importa a otros y que sigue conectada con su entorno, ya sea a través de la comunidad, los valores o la contribución social.

Las investigaciones de Machielse destacan especialmente el papel del reconocimiento social, el sentido de pertenencia y la resiliencia para afrontar fenómenos como la soledad o la pérdida de propósito que, en ocasiones, pueden acompañar a la vejez. 

Un ciclo para comprender mejor la longevidad

El encuentro forma parte del ciclo ‘Diálogos sobre longevidad y envejecimiento’, una iniciativa divulgativa y científica que reúne a especialistas de distintos ámbitos —biología, demografía, economía, psicología o medicina— para analizar los retos y oportunidades asociados al aumento de la esperanza de vida.

Además de estos encuentros con investigadores, el programa incluye conversaciones con profesionales de la salud y del bienestar y actividades formativas en la red de Espazos +60 de Afundación, dirigidas a promover un envejecimiento activo y saludable entre las personas mayores.

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