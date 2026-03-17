La Xunta abre el proceso para renovar la dirección del CGAC tras once años con Santiago Olmo

La Consellería de Cultura inicia el relevo en la dirección del CGAC con una convocatoria pública que busca definir una nueva línea estratégica para el centro Xunta

La Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude ha anunciado la convocatoria de una plaza de libre designación para renovar la dirección del Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), convocatoria con la que se busca "abrir una nueva etapa en su programación" y cerrar la que durante casi 11 años ha dirigido el crítico de arte Santiago Olmo.

Con esta decisión, ha apuntado la Xunta, se busca "ampliar la internacionalización" del centro y "una mayor apertura a la creatividad digital con la irrupción de las nuevas tecnologías", así como impulsar la descentralización dentro y fuera de Galicia.

El objetivo del departamento de Cultura de la Xunta con esta renovación es "impulsar estos campos en la actividad de este centro museístico, referente del arte contemporáneo en Galicia y España", tras casi once años con Santiago Olmo al frente de su dirección.

A Olmo, la consellería ha reconocido su profesionalidad a lo largo de un periodo en el que el CGAC "se consolidó como una de las instituciones culturales gallegas más prestigiosas desde su creación en 1993". En particular, han destacado la "excelsa programación diseñada, bajo su dirección, para conmemorar el 30 aniversario" del museo, que "contó con medio centenar de actividades para todos los públicos".

De igual manera, como resultado de la labor desarrollada a lo largo de este período, el Centro Galego de Arte Contemporánea consiguió en 2025 ser reconocido como Insignia de la cultura gallega por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, según los resultados del prestigioso informe elaborado con las valoraciones de más de 400 expertos y profesionales de toda España.

La elección de la nueva dirección se realizará a través de un convocatoria de una plaza de libre designación, cuya apertura tendrá lugar en los próximos días, un proceso que "cumplirá con los criterios de transparencia, mérito y capacidad para la selección de la candidatura idónea", apunta la Xunta.