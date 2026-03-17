La USC reúne a casi 300 alumnos de secundaria para descubrir los avances en células madre en el UniStem Day 2026

La Facultad de Psicología de la USC acogerá la jornada internacional de divulgación científica dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato USC

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) acogerá el próximo viernes 20 de marzo una nueva edición del UniStem Day 2026, el mayor evento internacional de divulgación científica centrado en las células madre y la terapia celular. La jornada reunirá en la Facultad de Psicología a cerca de 300 estudiantes de secundaria y bachillerato procedentes de distintos centros educativos de Galicia, que podrán conocer de primera mano los avances científicos más recientes en este ámbito de la biomedicina.

Santiago acoge desde este lunes las XVIII Jornadas de Museólogos de la Iglesia en España Más información

La actividad está organizada por el Grupo de Neurobiología Celular y Molecular de la Enfermedad de Parkinson del Centro de Investigaciones en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la USC, liderado por el catedrático José Luis Labandeira. El encuentro forma parte de una iniciativa internacional promovida por la Università degli Studi di Milano con el objetivo de acercar la ciencia a los jóvenes y fomentar vocaciones científicas.

Una jornada divulgativa con 18 años de historia

El UniStem Day alcanza en 2026 su 18ª edición, consolidándose como uno de los principales encuentros internacionales dedicados a la divulgación sobre células madre. A lo largo de estos años, el evento ha permitido acercar la investigación científica a más de medio millón de estudiantes en todo el mundo.

Bajo el lema “El viaje interminable sobre investigación en células madre”, la jornada busca mostrar a los jóvenes cómo la investigación científica puede transformarse en conocimiento útil para la sociedad, además de estimular el interés por la carrera investigadora entre el alumnado de secundaria y bachillerato.

El programa incluirá diversas conferencias impartidas por docentes e investigadores de la USC, centradas en los últimos avances en células madre, la terapia celular o el funcionamiento del cuerpo humano desde una perspectiva científica.

Entre los temas que se abordarán figuran investigaciones relacionadas con la enfermedad de Parkinson, la construcción del cuerpo humano a partir de células, la plasticidad cerebral o la explicación científica de los mitos que rodean a las células madre.

Además de las charlas, la jornada incorporará juegos y actividades interactivas para que el alumnado pueda aprender conceptos científicos de forma participativa. Estas dinámicas se desarrollarán con la colaboración de entidades como CASIO División Educativa, Principia y el propio CiMUS.