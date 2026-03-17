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Santiago de Compostela

La USC pone el foco en los refugiados climáticos: alertan de hasta 200 millones de desplazados en 2050

Expertos reunidos en Compostela advierten de la falta de reconocimiento legal y reclaman cambios urgentes en las políticas internacionales

Eladio Lois
Eladio Lois
17/03/2026 14:56
Participantes en el coloquio sobre migraciones y cambio climático en Santiago de Compostela
Participantes en el coloquio sobre migraciones y cambio climático en Santiago de Compostela
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Santiago de Compostela acogió este martes la jornada ‘Cambio climático & Movilidades humanas’, un encuentro que reunió a expertos en migraciones y medio ambiente para analizar el impacto del cambio climático en los desplazamientos forzosos, una realidad en crecimiento que ya afecta a millones de personas en todo el mundo.

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Durante la jornada, celebrada en el Centro de Estudos Avanzados de la Universidade de Santiago, se expuso que más de 117 millones de personas han sido desplazadas por factores climáticos hasta 2025, una cifra que podría superar los 200 millones en 2050, e incluso alcanzar los 300 millones según algunas estimaciones

El encuentro, enmarcado en el proyecto Eco-RefugLit, abordó las causas de estos desplazamientos y puso el acento en una de las principales carencias actuales: la falta de reconocimiento legal de los llamados eco-refugiados.

Los responsables del proyecto, vinculados a la USC, subrayaron que los desplazamientos forzosos siguen aumentando de forma exponencial en el siglo XXI, mientras que los mecanismos de protección no evolucionan al mismo ritmo. En esta línea, distintos expertos alertaron de que muchas migraciones se clasifican únicamente como económicas, sin analizar el trasfondo climático que las provoca.

La técnica de ACCEM Estefanía Eléxpuru destacó que la mayoría de estos movimientos son internos o entre países fronterizos y reclamó una mayor transparencia política para poder desarrollar medidas eficaces de prevención y protección. Por su parte, la abogada Begoña Carrera denunció que las políticas actuales son cada vez más restrictivas y advirtió de que el derecho internacional se encuentra debilitado ante esta realidad.

Testimonios y reflexión desde Santiago

La jornada también contó con la participación del investigador Marco Armiero, quien abordó las migraciones desde una perspectiva histórica y social, y del ingeniero colombiano Manuel Alberto Cortés, que aportó su experiencia personal vinculada a la industria petrolera y sus efectos en el entorno.

El programa continuará durante la tarde en la Facultad de Filología de la USC con la proyección de la película ‘Mariposas Negras’, seguida de un coloquio con su director, en una sesión que busca ampliar la reflexión desde el ámbito cultural y audiovisual.

Santiago se convierte así en escenario de un debate global que conecta crisis climática, movilidad humana y derechos, en un momento en el que los expertos coinciden en la urgencia de actuar ante una realidad que ya está transformando el mapa migratorio mundial.

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