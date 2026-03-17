La Diputación y la USC impulsan un programa para investigar y exhumar víctimas del franquismo en tres fosas de la provincia

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la USC, Antonio López, firman un convenio para la exhumación de víctimas del franquismo Diputación de A Coruña

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, han formalizado este lunes la firma de un convenio para el desarrollo de un programa de actuaciones en materia de memoria democrática en la provincia.

El acuerdo, financiado con 150.000 euros por el organismo provincial, permitirá investigar, exhumar e identificar víctimas de la represión franquista en tres enclaves: las fosas de Serantes, en Ferrol; Boisaca, en Santiago de Compostela, y Beira, en Carral.

La ejecución técnica de los trabajos será responsabilidad del grupo de investigación Histagra, de la USC, "con más de dos décadas de experiencia en el estudio de la violencia golpista en Galicia" y coordinador del proyecto 'Nombres y Voces'.

El convenio se articula en torno a una metodología científica que combinará investigación histórica y documental con el trabajo arqueológico sobre el terreno y el análisis forense de los restos localizados. Este proceso, según la institución provincial, permitirá no solo localizar y recuperar los restos de las víctimas sino también avanzar en su identificación.

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En la firma, el presidente provincial, Valentín González Formoso, ha destacado la importancia de estas actuaciones para preservar la memoria democrática. "Los valores democráticos hay que preservarlos y conocerlos", ha sentenciado en relación a un proyecto que, ha añadido, "permitirá no solo las exhumaciones en sí sino hacer una labor divulgativa".

"Conocer el aspecto emocional de las familias es fundamental", ha dicho al aludir a un documental sobre los trabajos de exhumación y la reacción de las familias. "Que las generaciones futuras sepan lo que hubo que luchar para que podamos desplegar ideológicamente cualquier opción con total libertad", ha recalcado.

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A su vez, el rector en funciones de la USC ha incidido en que se busca que las nuevas generaciones "sean conscientes de lo que pasó". "Es dar luz a todos estos años de oscuridad", ha añadido para destacar lo que supone para las familias y la reacción que genera en ellos al poder recuperar los restos mortales de sus allegados.

El acto ha servido de despedida por parte de Formoso al rector en funciones de la USC. "Un colaborador nato", ha destacado Formoso. "Hizo mejor una universidad que es de toda la provincia", ha remarcado. Mientras, el rector en funciones ha subrayado la colaboración entre ambas instituciones y el apoyo del organismo provincial para el desarrollo de actividades por parte de la universidad.