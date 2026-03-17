Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

La Diputación y la USC impulsan un programa para investigar y exhumar víctimas del franquismo en tres fosas de la provincia

El convenio, dotado con 150.000 euros, permitirá actuar en Serantes, Boisaca y Beira mediante un proyecto científico coordinado por el grupo Histagra

Agencias
17/03/2026 06:23
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la USC, Antonio López, firman un convenio para la exhumación de víctimas del franquismo
El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la USC, Antonio López, firman un convenio para la exhumación de víctimas del franquismo
Diputación de A Coruña
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), Antonio López, han formalizado este lunes la firma de un convenio para el desarrollo de un programa de actuaciones en materia de memoria democrática en la provincia.

El acuerdo, financiado con 150.000 euros por el organismo provincial, permitirá investigar, exhumar e identificar víctimas de la represión franquista en tres enclaves: las fosas de Serantes, en Ferrol; Boisaca, en Santiago de Compostela, y Beira, en Carral.

La ejecución técnica de los trabajos será responsabilidad del grupo de investigación Histagra, de la USC, "con más de dos décadas de experiencia en el estudio de la violencia golpista en Galicia" y coordinador del proyecto 'Nombres y Voces'.

El convenio se articula en torno a una metodología científica que combinará investigación histórica y documental con el trabajo arqueológico sobre el terreno y el análisis forense de los restos localizados. Este proceso, según la institución provincial, permitirá no solo localizar y recuperar los restos de las víctimas sino también avanzar en su identificación.

La reunión del segundo Encontro Luso-Galaico de Procesamento da Linguaxe Natural se celebró en el Centro de Estudos Avanzados de la USC

Santiago quiere liderar la IA del gallego y el portugués

Más información

En la firma, el presidente provincial, Valentín González Formoso, ha destacado la importancia de estas actuaciones para preservar la memoria democrática. "Los valores democráticos hay que preservarlos y conocerlos", ha sentenciado en relación a un proyecto que, ha añadido, "permitirá no solo las exhumaciones en sí sino hacer una labor divulgativa".

"Conocer el aspecto emocional de las familias es fundamental", ha dicho al aludir a un documental sobre los trabajos de exhumación y la reacción de las familias. "Que las generaciones futuras sepan lo que hubo que luchar para que podamos desplegar ideológicamente cualquier opción con total libertad", ha recalcado.

Rosa Crujeiras, primeira muller en acceder ao reitorado da USC en máis de cinco séculos de historia da institución.

Entrevista | Rosa Crujeiras: "É relevante ser a primeira reitora, pero máis importante é non ser a última"

Más información

A su vez, el rector en funciones de la USC ha incidido en que se busca que las nuevas generaciones "sean conscientes de lo que pasó". "Es dar luz a todos estos años de oscuridad", ha añadido para destacar lo que supone para las familias y la reacción que genera en ellos al poder recuperar los restos mortales de sus allegados.

El acto ha servido de despedida por parte de Formoso al rector en funciones de la USC. "Un colaborador nato", ha destacado Formoso. "Hizo mejor una universidad que es de toda la provincia", ha remarcado. Mientras, el rector en funciones ha subrayado la colaboración entre ambas instituciones y el apoyo del organismo provincial para el desarrollo de actividades por parte de la universidad.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

David Uclés regresa a Santiago para presentar su nueva novela en el Colegio Mayor San Agustín
Adriana Quesada
Mahmoud Almughany defendió este lunes su tesis

Sin luz, sin agua y bajo bombardeos: así logró doctorarse en la USC un estudiante de Gaza
Eladio González Lois
Participantes en el coloquio sobre migraciones y cambio climático en Santiago de Compostela

La USC pone el foco en los refugiados climáticos: alertan de hasta 200 millones de desplazados en 2050
Eladio González Lois
Participantes utilizando el traje de simulación de envejecimiento durante la sesión

Sigüeiro acoge un taller de Vegalsa-Eroski y Cruz Roja para mejorar la atención a personas mayores en supermercados
Redacción