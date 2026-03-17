Investigadores de Santiago lideran un proyecto internacional para mejorar el diagnóstico de la Covid persistente

El equipo investigador trabaja en validar biomarcadores que permitan identificar la enfermedad de forma objetiva Cedida

El Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (CiQUS) de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) lidera un nuevo proyecto internacional centrado en mejorar el diagnóstico de la Covid persistente, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo y que todavía carece de herramientas diagnósticas objetivas y estandarizadas.

La investigación, financiada con 315.000 euros por la Schmidt Initiative for Long Covid (SILC) y con una duración prevista de 18 meses, tiene como objetivo validar y perfeccionar un conjunto reducido de marcadores proteicos que permitan distinguir de forma objetiva a los pacientes con Covid persistente de aquellas personas que ya se han recuperado de la infección por SARS-CoV-2.

Además, el equipo busca desarrollar un índice cuantitativo de gravedad biológica que esté alineado con la carga clínica de la enfermedad, sentando las bases para que estas herramientas puedan implementarse en el futuro en entornos clínicos y hospitalarios.

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Hacia un diagnóstico objetivo de la Covid persistente

La Covid persistente —también conocida como 'Long Covid'— afecta aproximadamente al 10-15% de las personas que han superado una infección por SARS-CoV-2, lo que supone decenas de millones de pacientes en todo el mundo. Muchos de ellos continúan presentando síntomas durante meses o incluso años, como fatiga crónica, dificultades cognitivas, disnea o intolerancia al esfuerzo, con un impacto significativo en su calidad de vida.

A pesar de su elevada prevalencia, el diagnóstico de esta condición se basa en gran medida en la evaluación clínica de los síntomas, ya que actualmente no existen pruebas moleculares estandarizadas que permitan confirmar la enfermedad o medir su gravedad biológica de manera fiable. Esta limitación dificulta tanto la atención a los pacientes como el desarrollo de tratamientos efectivos.

El nuevo proyecto se apoya en investigaciones previas desarrolladas por el equipo que lidera la investigadora del CiQUS, Rebeca García Fandiño, cuyos trabajos científicos han mostrado que la Covid persistente se describe mejor como un continuo de gravedad biológica, en lugar de dividirse en subtipos clínicos cerrados. Estos hallazgos despertaron el interés de la Schmidt Initiative for Long Covid, que invitó al equipo a avanzar hacia una fase más aplicada centrada en la validación de biomarcadores con potencial clínico.

Un proyecto internacional con base en Santiago

La investigación se basa en material biológico procedente de LC-Optimize, un estudio multicéntrico internacional sobre Covid persistente que reúne cohortes clínicas bien caracterizadas en distintos países. La disponibilidad de estas muestras, obtenidas bajo protocolos armonizados y acompañadas de información clínica detallada, permitirá validar los biomarcadores en un contexto internacional y comparativo.

El proyecto está coordinado desde el CiQUS por la investigadora principal Rebeca García Fandiño, junto con el profesor del departamento de Física Aplicada de la USC, Ángel Piñeiro, ambos codirectores del grupo de investigación SIMBIOS (Simulation and Molecular Biophysics of Biomolecular Systems).

También participan en el equipo Uxía Lage Vidal, Paula Antelo-Riveiro y Alejandro Seco-González, del CiQUS, así como Susana Bravo, jefa de la Unidad de Proteómica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS).

Los estudios previos que dieron origen a esta línea de investigación contaron además con la colaboración de personal clínico del Hospital Clínico Universitario de Santiago, entre ellos Emilio Rodríguez Ruiz y María Jesús Domínguez, responsables de la caracterización clínica de la cohorte utilizada en la fase inicial del proyecto.