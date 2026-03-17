Galicia busca nuevas rutas aéreas: Aena y las administraciones avanzan en un plan conjunto

Reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea celebrada en el aeropuerto de Santiago Cedida

El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro fue escenario este martes de la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia, una iniciativa impulsada por Aena para avanzar en la captación de nuevas rutas y mejorar las conexiones de la comunidad.

En el encuentro participaron representantes de la Delegación del Gobierno, la Dirección General de Aviación Civil, la Xunta, los Concellos de Santiago, A Coruña y Vigo, la Deputación de Pontevedra, el Consello de Cámaras de Galicia, el Clúster de Turismo, la Confederación de Empresarios y la propia Aena.

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Durante la reunión se realizó un seguimiento de las acciones ya iniciadas y se definieron los próximos pasos del plan conjunto, con el objetivo de reforzar la conectividad aérea de Galicia.

Aena presentó los distintos casos de negocio con rutas potenciales para los aeropuertos gallegos, que serán completados en las próximas semanas con información adicional aportada por las administraciones locales y autonómicas.

El objetivo final es trasladar a las aerolíneas propuestas “sólidas y atractivas” que faciliten la implantación de nuevas conexiones.

Colaboración institucional para impulsar la conectividad

El director de Datos y Mercado Aeronáutico de Aena, Ignacio Biosca, valoró de forma positiva el encuentro y destacó la “predisposición muy positiva” de todas las instituciones participantes para colaborar en este proceso.

El Grupo de Trabajo de Conectividad Aérea de Galicia nació tras un acuerdo adoptado en el Comité de Coordinación Aeroportuaria celebrado el pasado mes de octubre, con el objetivo de impulsar nuevas rutas aéreas para el territorio.

La primera reunión tuvo lugar en noviembre también en Santiago, donde se estableció un calendario de trabajo para coordinar la captación y consolidación de conexiones en los tres aeropuertos gallegos.