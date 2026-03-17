Estas son las mejores tapas de Compostela en 2026: todos los ganadores del concurso Santiago(é)Tapas

Entrega de premios del XVII Santiago(é)Tapas celebrada en el Auditorio de Galicia Concello de Santiago

Santiago de Compostela volvió a coronar a sus mejores cocinas en miniatura. El XVII Santiago(é)Tapas cerró su edición este lunes con la entrega de premios en la Sala Mozart del Auditorio de Galicia, donde Artesana, Bodeguilla de Santa Marta y La Morena se alzaron con los tres principales galardones del certamen organizado por Turismo de Santiago con el apoyo de la Deputación da Coruña.

Las tapas ganadoras fueron ‘Castelo da Rocha’, de Artesana; ‘Crocante de bacallau á galega’, de Bodeguilla de Santa Marta; y ‘Ópera de Sordo’, de La Morena, reconocidas respectivamente como mejor propuesta creativa, tradicional y dulce.

Además de los galardones principales, el jurado otorgó varios premios específicos. Entre ellos, Artesana repitió reconocimiento con el premio a la mejor tapa en maridaje con vino por ‘Castelo da Rocha’, mientras que Suso fue distinguido por su maridaje con cerveza con ‘Románico de transición’.

También fueron premiadas propuestas como ‘Cáeche a babilla’ de Pico de Galo por su uso de productos de calidad diferenciada; ‘Dobre cacao’ de A Moa como mejor tapa vegetariana; y ‘Alfábega e cítricos’ de A Maceta como mejor opción sin gluten.

Las tapas premiadas en todas las categorías Concello de Santiago

En esta edición participaron 47 locales compostelanos, que presentaron un total de 73 tapas. Los premios principales, dotados con 1.000 euros cada uno, se decidieron mediante un sistema de voto ponderado que combinó el criterio del jurado profesional (60%) y el público (40%).

Un certamen consolidado y con cifras al alza

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, destacó durante el acto que esta edición generó un impacto económico directo superior a los 150.000 euros, reflejo de la buena acogida del público y del peso del concurso en el sector hostelero en temporada baja.

En total, el certamen superó las 33.000 tapas vendidas, lo que supone un incremento del 10% respecto al año anterior y más del 30% en comparación con el anterior. La concelleira de Turismo, Míriam Louzao, valoró estos datos como una confirmación de que el traslado del evento al mes de febrero fue “una buena decisión”.

Ambas responsables subrayaron además el papel del concurso en la consolidación de Santiago como destino gastronómico, destacando el esfuerzo de los locales participantes para mantener un alto nivel de calidad durante todo el año.

Reconocimiento a la trayectoria y participación

Durante el acto, la alcaldesa puso en valor la trayectoria de Xavier Míguez, vinculado a la Bodeguilla de San Lázaro, por ser el único participante presente en las diecisiete ediciones del concurso desde su creación en 2008.

El evento reunió a representantes institucionales y del sector, entre ellos el vicepresidente de la Deputación da Coruña, Xosé Regueira, el director de AGACAL, Martín Alemparte, y la gerente de Turismo de Santiago, Flavia Ramil, junto a entidades colaboradoras y patrocinadores.

Premios también para el público

El Santiago(é)Tapas no solo premió a los establecimientos, sino también a los asistentes. Durante la gala se sorteó una estancia de dos noches en el Hotel Gaio 7 entre quienes votaron a través de códigos QR.

Además, el público pudo optar a 347 lotes de premios por completar rutas y experiencias del Tapasporte, incluyendo productos gastronómicos gallegos, bebidas, experiencias y actividades vinculadas a la ciudad.

El XVII Santiago(é)Tapas, celebrado entre el 19 de febrero y el 8 de marzo, vuelve a confirmar su papel como uno de los principales escaparates de la gastronomía compostelana, dentro de la marca Compostela Gastronómica.