Entrevista | Maite Flores: "Quedei moi sorprendida, esperaba máis elegancia dalgunhas compañeiras durante a campaña"
Tras a derrota contra Rosa Crujeiras na carreira pola reitoría da USC, a catedrática asegura que continuará traballando dende o claustro para que a "universidade vaia a mellor"
Nos últimos meses a Universidade de Santiago de Compostela foi o escenario dun fito histórico: as eleccións a reitora que, por primeira vez, sería unha muller. Non obstante, este non foi o único acontecemento relevante durante esta campaña, senón que a USC converteuse nun campo de batalla entre as candidatas. Finalmente, tras a segunda volta, chegaron os resultados que amosaron que Rosa Crujeiras era a escollida pola comunidade universitaria para ocupar o posto de reitora, mentres que a súa contrincante, Maite Flores, agradeceu o apoio recibido a unha candidatura que, segundo sinala, "saía da nada".
Despois dunha campaña tan intensa, Maite Flores reivindica o proxecto que encabezou, denuncia a dureza dalgúns episodios vividos durante o proceso e asegura que continuará traballando dende o claustro para que a universidade vaia a mellor.
Despois de meses de campaña e exposición pública, máis alá do dato numérico, con que sensación queda hoxe?
A miña sensación non pode ser máis que boa porque unha parte da comunidade universitaria confiou en nós para levar a cabo unha mellora, unha actualización e unha dinamización para que a universidade fora referente non só no sistema universitario galego, senón tamén a nivel europeo. Está claro que fomos de menos a máis, gañando cada vez máis persoas que nos apoiaban, pero tamén é certo que non chegamos a onde tivemos que chegar para gañar e iso hai que recoñecelo. Aquí só había dúas opcións: gañar ou perder. Éramos dúas candidatas e nós perdemos.
Independentemente do resultado o certo é que ambas fixeron historia sendo dúas mulleres disputando polo reitorado por primeira vez. Que mensaxe cre que envía este duelo a investigadoras, profesoras, alumnas...?
A mensaxe é que as mulleres estamos aí, levamos moito tempo aí e que cada vez somos máis as mulleres referentes. Este fito xa o tiña alcanzado pola miña parte fai tempo pola banda de ser muller referente no sector masculinizado que me rodea, porque eu son física e o máis común é estar nunha reunión na que son practicamente a única muller. Levo anos liderando cousas de investigación porque a comunidade pensa que o fago ben e o fago con todo o meu compromiso, igual que este proxecto. As catro mulleres que estivemos neste proceso, non soamente Rosa Crujeiras e eu, senón tamén María José López Couso e Alba Nogueira, contribuímos a facer historia na universidade. Eu creo que o importante non era só alzarse como primeira muller reitora, senón abrir camiño a moitas máis que espero que veñan despois deste primeiro fito.
Entrando máis no tema da campaña, vostede criticou que o equipo rival estaba "anestesiado". Agora que eles teñen o mando, cal será o seu papel?
Eu criticaba precisamente que non confrontáramos cousas, que non se dera resposta á comunidade universitaria que era a que tiña que decidir o pasado día 11 a quen quería que nos gobernase. Estaba claro na primeira volta que a universidade quería un cambio e non me gustaba a falta de respostas por parte da outra candidatura. Aínda así, agora que a comunidade universitaria decidiu que sexa Rosa a gañadora das eleccións, eu vou seguir facendo exactamente o mesmo. É dicir, traballando desde o claustro no que hai un grupo grande de xente en representación de todos os centros que traballan comigo e faremos o que temos que facer: velar para que a universidade vaia a mellor, para que as decisións que se toman sexan acertadas e sempre desde a educación, a coherencia e de forma directa. A min gústame dicir as cousas directamente, non por detrás, que era o que criticaba moitas veces nesta campaña.
Fala da comunidade universitaria e, realmente, a participación estudantil foi un reto. Que lectura fai de que o alumnado teña esa desconexión do reitorado?
Temos moito camiño por traballar, moito por facer e que conseguir que o estudantado se sinta o núcleo da nosa universidade, porque o son. Non poden pasar polas nosas aulas como se estivéramos nunha academia, a universidade é moito máis que iso. Temos que facer que esas persoas saian reforzadas das nosas aulas e iso non significa soamente aprender dunha disciplina, senón formarse como persoas. Nós levábamos no proxecto unha formación global para o estudantado que incluía cultura, participación, deporte... E todas estas cousas forman parte do que debe ser a vida universitaria. Tivemos unha boa participación de estudantes, pero queda moito por facer.
Obrigatoriamente teño que preguntar polos momentos tensos desta campaña, que foron moitos e incluso o agora reitor en funcións, Antonio López, chegou a expresar "sorpresa" ante eles. Como viviu isto?
A nivel profesional decidín dar o paso a ser reitora porque a xente do meu redor impulsoume porque saben como traballo, que lidero ben os barcos e que cando estás no meu barco é porque tes unha idea similar á que teño eu. Gústame dialogar, confrontar e, por suposto, non sempre teño a razón. Profesionalmente vivino ben, con ilusión e, sobre todo, sentinme moi querida por moita xente que coñezo e outra a que nin sequera poño cara. Despois das eleccións recibín mensaxes agradecéndome por ter mostrado como son, o meu proxecto e, sobre todo, a miña valentía. E falaban de valentía porque houbo cousas que non tocaban e iso na parte persoal non o vivín tan ben.
Quedei moi sorprendida porque non esperaba isto dalgunhas compañeiras, pois somos todos profesores de universidade, e esperaba outra elegancia que moitas veces non existiu. O outro día acusábaseme de facer insinuacións e eu non fixen ningunha insinuación, senón que as cousas que se fixeron díxenas claramente. Todas as contas anónimas que estaban tirando claramente contra min pecharon estes días, polo que estaba claro que estaba orquestrado. Houbo moitos bulos, fíxose un dobre traballo: o de parecer que somos bos pero, en realidade, ser outra cousa. Iso non me gustou. Penso que como comunidade universitaria non merecemos isto, non trasladamos boa imaxe cara os nosos estudantes e non podemos esquecer que somos formadores dunha sociedade que vai estar a futuro.
Eu dicía que parecía unha campaña anestesiada porque, preguntases o que preguntases, nunca se respondía a nada. Igualmente volvo a dicir o mesmo: a universidade quixo que fose gañadora Rosa Crujeiras e eu pasarei a ser novamente unha profesora e investigadora comprometida ca miña universidade e á disposición da reitora con toda a humildade do mundo.
Eses bulos dos que fala súmanse tamén a ataques en redes e, incluso, nas rúas por medio de pintadas nas paredes. Entendo que esta situación foi moi violenta, sentiuse apoiada pola institución e a oposición ou botou en falta unha condena máis firme?
Na primeira volta da campaña decidimos non por nada en coñecemento da institución porque pensamos que isto ía traspasar as nosas fronteiras como universidade e non facíamos ningún favor facendo que isto tivera difusión cara fóra. Non obstante, pasada esa volta e cando a comunidade deunos o seu apoio fixemos unha rolda de prensa para dicir que iso non podía ser. O outro día falábase disto na reitoría e preguntábanme se teño probas, pois claro que as teño, non son tan suicida como para falar de cousas sen ter probas.
Nesta segunda volta xa decidimos non deixar pasar estas cousas e pedimos que se censurase e condenase dentro do outro equipo, incluso no debate que tivemos na Ser. O que vin é que lle custou moito, tiven que insistir e preguntar varias veces se condenaba ou non, xa non só o das redes, que podes esgrimir que non as controlas ti, aínda que non fose certo porque estaban moi orquestradas, pero os graffitis estaban aí claramente, nas paredes dos centros da nosa comunidade universitaria. Se me tivera sucedido o mesmo e apareceran unhas pintadas contra a miña rival eu tería saído a condenar iso sen que ninguén me pedise nada porque isto non é o que facemos como comunidade. Podemos ter diferentes opinións, eu non teño que comungar coas ideas de todo o mundo, pero si que teño que respectar aos demais.
Entre os bulos aos que fai referencia está a acusación de que a súa campaña estivo financiada polo PP e a Xunta. Como é o feito de estar nun debate académico e que este pase a tomar este ton tan político?
Non quería ver esa parte fea da política. Claro que hai política na universidade, temos política universitaria que é como queremos facer as cousas. Eu non era candidata do PP nin de ningún partido político, precisamente porque iso condiciona a túa independencia e autonomía como universidade. Outras candidaturas levaban máis apoio doutras cores políticas, estaba moi claro. Foi interesado poñernos esa etiqueta e insistiron ata a saciedade; cando ti repites moitas veces unha cousa, aínda que sexa un bulo, comeza a parecer que é verdade. Por iso saímos a protestar. Non quero ser tan dura porque agora é a reitora, toca o momento de que desfrute o posto de ser a primeira reitora.
Tamén houbo accións na súa campaña que espertaron preguntas sobre o financiamento que poderían ter detrás, como o caso da entreplanta en Montero Ríos ou a festa na Sala Capitol, que pode dicirme sobre isto?
Eu son de Santiago, levo aquí toda a vida. Coincidiu que amizades que teño de Santiago tiñan comprada esa entreplanta para facer as súas cousas, era un bo sitio e pedín se me deixaba poñer aí iso. De feito, el ríase nun grupo de WhatsApp que temos dicindo que o entrevistaran a el porque non o invitei nin a un café para darlle as grazas. Entón sacouse todo un pouco de sitio. Outros teñen, e nós sabemos, quen está a financiarlles a campaña, pero nós fixemos isto coa bondade da xente. No caso da Capitol foi o mesmo, falei coa xente que está alí. Non hai máis onde buscar. Nós non tivemos financiamento de campaña fóra do que nos deu a propia universidade e o que fomos pagando cada un cos nosos cartos.
Como pregunta final, se tivera unha máquina do tempo e puidera viaxar ao pasado, cambiaría algo do seu discurso ou forma de obrar?
Do que fixen eu non cambiaría nada, pero si cousas que tiveron pasado polo medio. Se puidese quitaría toda a parte que me afectou a título persoal, porque hai límites que non se poden pasar; non podes falar dos maridos, das fillas... Penso que son cousas que teñen que quedar fóra. Se volvese atrás si que volvería a repetir a miña candidatura porque a vida é da xente valente, penso que hai que dar a cara e non podemos acovardarnos porque haxa presións, insultos ou, incluso, bulos. Somos unha sociedade democrática e temos que respectar a todos, independentemente de quen sexan, de onde veñan, de como vistan ou de como pensen.