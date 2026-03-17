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Santiago de Compostela

El PSdeG acusa al Gobierno de Sanmartín de sacar adelante el mayor contrato de transporte “sin contar con la ciudadanía”

Los socialistas denuncian que parroquias como Busto quedarían sin servicio en el nuevo modelo

Eladio Lois
Eladio Lois
17/03/2026 14:19
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
Cedida
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La concejala del Grupo Municipal Socialista, Marta Abal, ha cargado contra el Gobierno local por la tramitación del nuevo contrato de transporte urbano, al considerar que se está llevando a cabo “sin contar con la ciudadanía” en una decisión que califica como clave para Santiago.

Abal criticó que el ejecutivo municipal haya iniciado el procedimiento del que será el contrato de transporte con mayor presupuesto de la historia de la ciudad sin un proceso previo de diálogo con el vecindario, lo que, a su juicio, evidencia una forma de gobernar basada en decidir primero y escuchar después. 

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Críticas por la falta de participación vecinal

La edil socialista denunció que el Gobierno local presenta ahora el proyecto a la ciudadanía cuando los pliegos ya están redactados y el proceso en marcha, comprometiéndose a recoger aportaciones a posteriori.

En este sentido, cuestionó que se defienda la flexibilidad del contrato para introducir cambios, al tiempo que advirtió de que el nuevo modelo dejaría sin cobertura a parroquias como Busto, lo que considera una muestra de las carencias del planteamiento actual.

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