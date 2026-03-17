El PSdeG acusa al Gobierno de Sanmartín de sacar adelante el mayor contrato de transporte “sin contar con la ciudadanía”

La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa Cedida

La concejala del Grupo Municipal Socialista, Marta Abal, ha cargado contra el Gobierno local por la tramitación del nuevo contrato de transporte urbano, al considerar que se está llevando a cabo “sin contar con la ciudadanía” en una decisión que califica como clave para Santiago.

Abal criticó que el ejecutivo municipal haya iniciado el procedimiento del que será el contrato de transporte con mayor presupuesto de la historia de la ciudad sin un proceso previo de diálogo con el vecindario, lo que, a su juicio, evidencia una forma de gobernar basada en decidir primero y escuchar después.

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Críticas por la falta de participación vecinal

La edil socialista denunció que el Gobierno local presenta ahora el proyecto a la ciudadanía cuando los pliegos ya están redactados y el proceso en marcha, comprometiéndose a recoger aportaciones a posteriori.

En este sentido, cuestionó que se defienda la flexibilidad del contrato para introducir cambios, al tiempo que advirtió de que el nuevo modelo dejaría sin cobertura a parroquias como Busto, lo que considera una muestra de las carencias del planteamiento actual.