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Santiago de Compostela

El CSC da Rocha Forte contará con una nueva sala de usos múltiples

El espacio permitirá celebrar actividades con mayor capacidad y también servirá como área de descanso para peregrinos

Eladio Lois
Eladio Lois
17/03/2026 06:50
Centro Sociocultural da Rocha Forte
Centro Sociocultural da Rocha Forte
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La Xunta de Goberno local de Santiago ha aprobado el texto del convenio de cooperación con la Deputación Provincial da Coruña para el cofinanciamiento y ejecución de una sala de usos múltiples en el Centro Sociocultural da Rocha Forte, un equipamiento que es propiedad del organismo provincial.

El proyecto contempla la construcción de un atrio protegido y cubierto, concebido como un espacio que permitirá acoger actividades que superen la capacidad del actual salón de actos, limitado a 50 personas. Además, el nuevo espacio también podrá funcionar como área de descanso para peregrinos en la parte trasera del edificio.

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El convenio establece un presupuesto base de licitación de 172.318,33 euros, al que se añadirán los importes correspondientes a contratos asociados, la dirección de obra y el control arqueológico, lo que elevará la inversión total prevista a 187.896,41 euros.

La Deputación Provincial da Coruña asumirá el 60,62% del coste total de la actuación, con una aportación de 113.896,41 euros, mientras que el Concello de Santiago financiará el 39,38% restante, que asciende a 74.000 euros. La ejecución y licitación de las obras correrán a cargo de la Deputación.

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