El BNG exige mejoras urgentes en el transporte público en la comarca de Santiago y lanza una campaña de presión

Representantes del BNG de diferentes municipios en la estación intermodal de Santiago Cedida

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha puesto en marcha una campaña bajo el lema “Transporte Público e de Calidade, XA!” para reclamar mejoras urgentes en el transporte público en la comarca de Santiago de Compostela. La iniciativa denuncia, según el propio BNG, graves deficiencias en el servicio que afectan a municipios como Ames, Brión, Padrón, Ordes, Oroso, Negreira, Santa Comba, Trazo, Rois y Vedra.

La formación nacionalista sostiene que el actual sistema de transporte no responde a las necesidades básicas de la población, lo que obliga a muchas personas a recurrir al vehículo privado ante la falta de alternativas fiables. En este contexto, el BNG anuncia el desarrollo de acciones como repartos informativos y recogida de firmas dirigidas a la Xunta de Galicia para exigir cambios.

Problemas recurrentes que afectan a la vida diaria

Según denuncia el BNG, el servicio presenta fallos estructurales que impactan directamente en la movilidad cotidiana de la ciudadanía. Entre ellos, señala la supresión de líneas, horarios inadecuados, falta de información, vehículos en mal estado o una atención deficiente a las personas usuarias.

La organización afirma que en numerosas ocasiones hay viajeros que no pueden subir a los autobuses por saturación, mientras que los cambios en los horarios dificultan la conciliación con estudios o trabajo. También apunta a situaciones en las que estudiantes no llegan a tiempo a clase o trabajadores se ven obligados a utilizar el coche ante la incertidumbre del servicio.

El BNG critica además que la información disponible es escasa o contradictoria, que los vehículos carecen de condiciones adecuadas de accesibilidad y que las reclamaciones de los usuarios quedan sin respuesta por parte de la empresa concesionaria o de la administración.

Demandas a la Xunta para un servicio “digno y accesible”

Ante esta situación, el BNG reclama a la Xunta de Galicia una intervención inmediata para corregir las deficiencias del sistema. Entre sus principales demandas se encuentran la puesta en marcha de líneas suficientes y estables, horarios adaptados a las necesidades reales de la población y el refuerzo del transporte escolar.

También solicita priorizar el transporte en el rural para evitar el aislamiento de las zonas menos pobladas, así como la modernización del servicio con vehículos accesibles y actualizados, mejor información digital y sistemas eficaces de atención a las personas usuarias.

La formación advierte de que la falta de un transporte público eficiente no solo afecta a la calidad de vida, sino que también tiene consecuencias en el aumento del tráfico, las emisiones contaminantes y el desequilibrio territorial, agravando problemas como la despoblación en el rural.