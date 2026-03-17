David Uclés regresa a Santiago para presentar su nueva novela en el Colegio Mayor San Agustín

El encuentro literario con David Uclés en Santiago contará con entrada libre hasta completar aforo y disponibilidad de ejemplares para el público asistente

El escritor David Uclés regresa hoy a Santiago de Compostela para presentar su nueva novela, 'La ciudad de las luces muertas', en un encuentro abierto al público que tendrá lugar en el Colegio Mayor San Agustín a las 19.00 horas.

El acto, con entrada libre hasta completar aforo, supondrá el reencuentro del autor con el público compostelano tras su anterior visita en mayo de 2024 a la librería Cronopios, cuando presentó 'La península de las casas vacías', una obra que ha ido ganando relevancia dentro del panorama literario reciente.

Con esta nueva publicación, Uclés consolida un estilo narrativo propio, caracterizado por su ambición literaria y su construcción simbólica, en una trayectoria que continúa despertando interés entre lectores y crítica. La organización del evento espera una alta asistencia y ha previsto la disponibilidad de ejemplares suficientes para su venta durante la cita.

La presentación se enmarca en una iniciativa que busca acercar la literatura contemporánea a la ciudadanía compostelana, trasladando el encuentro con el autor a un espacio de mayor capacidad ante la previsión de público.