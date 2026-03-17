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Santiago de Compostela

Compostela revela la ciudad que pudo haber sido: este martes se presenta 'Santiago proxectado, arquitecturas non construídas'

El Consorcio de Santiago dará a conocer este 17 de marzo la publicación, basada en una exposición que reunió a más de 15.000 visitantes

Eladio Lois
Eladio Lois
17/03/2026 07:00
Exterior do Museo do Pobo Galego
Exterior del Museo do Pobo Galego
Turismo de Galicia
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El salón de actos del Museo do Pobo Galego acoge este martes, a las 19.00 horas, la presentación del libro 'Santiago proxectado, arquitecturas non construídas', una obra que explora los proyectos arquitectónicos que se idearon para la ciudad pero que nunca llegaron a materializarse.

La publicación está firmada por Paula Franjo Calvo, Fernando Franjo Franjo y Santiago Rodríguez Caramés y ha sido coeditada por el Consorcio de Santiago y Teófilo Edicións.

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El acto contará con la participación de la alcaldesa de Santiago y presidenta del Consorcio, Goretti Sanmartín Rei; la presidenta del padroado del Museo do Pobo Galego, Concepción Losada Vázquez; el gerente del Consorcio de Santiago, José Antonio Domínguez Varela; el director de Teófilo Edicións, José Luis Teófilo Piñeiro; y Juan Conde Roa, responsable de publicaciones del Consorcio, además de los propios autores de la obra. 

Una mirada a la Compostela que pudo existir

El libro recoge los contenidos de la exposición 'Santiago proxectado, arquitecturas non construídas', celebrada en la Casa do Cabido entre noviembre de 2023 y febrero de 2024, organizada por el Consorcio de Santiago.

La muestra despertó un notable interés entre el público, con más de 15.000 visitantes, y planteaba un recorrido por diferentes proyectos arquitectónicos que, aunque nunca se ejecutaron, permiten imaginar cómo podría haber cambiado el paisaje urbano de Compostela.

A través de textos y abundante material gráfico, la publicación invita a reflexionar sobre esas arquitecturas plausibles, utópicas o teóricas que forman parte del imaginario de la ciudad y que dibujan una Compostela alternativa, compuesta por espacios urbanos que pudieron existir y que hoy permanecen en la memoria colectiva.

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