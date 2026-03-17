Así es La Cuca Brunch, el nuevo local con estética de granja que abre en Área Central

Interior de La Cuca Brunch, con decoración inspirada en una granja Cedida

El Outlet Área Central suma una nueva propuesta gastronómica con la apertura de La Cuca Brunch, un establecimiento que apuesta por una estética inspirada en el mundo rural y una oferta centrada en desayunos y brunch durante todo el día.

El nuevo local abre sus puertas con un concepto poco habitual en este tipo de espacios comerciales, en el que la decoración recrea una ambientación de granja, con figuras de animales y elementos camperos que buscan crear una experiencia diferente para el cliente.

El equipo del nuevo local de Área Central Cedida

Un brunch con cocina ininterrumpida y ambiente familiar

La Cuca Brunch ofrece una carta basada en tostadas dulces y saladas y tortitas, con cocina ininterrumpida para adaptarse a distintos momentos del día. El horario de apertura es de 09.00 a 21.00 horas de martes a domingo, lo que permite disfrutar del servicio tanto en desayuno como en comida o merienda.

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El establecimiento cuenta además con zona infantil y terraza, reforzando su carácter familiar y su vocación de convertirse en un espacio accesible para todo tipo de públicos dentro del centro comercial compostelano.

El proyecto nace como un homenaje personal de su propietario, Maikel Ricoy, a una burra que formó parte de su infancia, una idea que se traslada a cada detalle del local con referencias a la conexión con la tierra y el mundo animal.