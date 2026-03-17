Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Así es La Cuca Brunch, el nuevo local con estética de granja que abre en Área Central

El espacio ofrece tostadas, tortitas y cocina ininterrumpida en un ambiente inspirado en el mundo rural

Eladio Lois
Eladio Lois
17/03/2026 13:34
Interior de La Cuca Brunch, con decoración inspirada en una granja
Interior de La Cuca Brunch, con decoración inspirada en una granja
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El Outlet Área Central suma una nueva propuesta gastronómica con la apertura de La Cuca Brunch, un establecimiento que apuesta por una estética inspirada en el mundo rural y una oferta centrada en desayunos y brunch durante todo el día.

El nuevo local abre sus puertas con un concepto poco habitual en este tipo de espacios comerciales, en el que la decoración recrea una ambientación de granja, con figuras de animales y elementos camperos que buscan crear una experiencia diferente para el cliente. 

El equipo del nuevo local de Área Central
El equipo del nuevo local de Área Central
Cedida

Un brunch con cocina ininterrumpida y ambiente familiar

La Cuca Brunch ofrece una carta basada en tostadas dulces y saladas y tortitas, con cocina ininterrumpida para adaptarse a distintos momentos del día. El horario de apertura es de 09.00 a 21.00 horas de martes a domingo, lo que permite disfrutar del servicio tanto en desayuno como en comida o merienda.

Os dez locais finalistas e as tapas gañadoras da XVII edición daranse a coñecer este luns nun acto na Sala Mozart do Auditorio de Galicia

Santiago(é)Tapas supera as 33.000 tapas vendidas nesta edición

Más información

El establecimiento cuenta además con zona infantil y terraza, reforzando su carácter familiar y su vocación de convertirse en un espacio accesible para todo tipo de públicos dentro del centro comercial compostelano.

El proyecto nace como un homenaje personal de su propietario, Maikel Ricoy, a una burra que formó parte de su infancia, una idea que se traslada a cada detalle del local con referencias a la conexión con la tierra y el mundo animal. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

David Uclés regresa a Santiago para presentar su nueva novela en el Colegio Mayor San Agustín
Adriana Quesada
Mahmoud Almughany defendió este lunes su tesis

Sin luz, sin agua y bajo bombardeos: así logró doctorarse en la USC un estudiante de Gaza
Eladio González Lois
Participantes en el coloquio sobre migraciones y cambio climático en Santiago de Compostela

La USC pone el foco en los refugiados climáticos: alertan de hasta 200 millones de desplazados en 2050
Eladio González Lois
Participantes utilizando el traje de simulación de envejecimiento durante la sesión

Sigüeiro acoge un taller de Vegalsa-Eroski y Cruz Roja para mejorar la atención a personas mayores en supermercados
Redacción