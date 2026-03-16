Un estudio con participación del IDIS descubre que células inmunitarias del cerebro influyen en la fertilidad

La investigadora del IDIS y profesora de la USC Cintia Folgueira participa en el estudio publicado en la revista Science Cedida

La investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS) y profesora asociada de la Universidade de Santiago de Compostela, Cintia Folgueira, participa en una investigación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) que ha descubierto que células inmunitarias del cerebro intervienen en la regulación de la fertilidad. El estudio ha sido publicado en la revista científica Science.

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El trabajo revela que la microglía —células defensivas del sistema nervioso central— y la proteína RANK participan en el control de las neuronas que regulan la reproducción. Este hallazgo amplía el conocimiento sobre el eje hipotálamo-hipófiso-gonadal, el sistema hormonal que inicia la pubertad y controla la maduración de las gónadas.

La señal que desencadena la pubertad se origina en el hipotálamo, donde determinadas neuronas liberan una hormona que activa la hipófisis. Esta, a su vez, libera otras hormonas que provocan la maduración de los ovarios o los testículos. La investigación demuestra que, además de las neuronas, las células inmunitarias del cerebro también influyen en este proceso.

“Este trabajo pone de manifiesto que la regulación de la fertilidad es aún más compleja de lo que pensábamos. Identificar que células inmunitarias del cerebro, como la microglía, participan en el control de las neuronas que regulan la reproducción abre nuevas vías para entender cómo se inicia la pubertad y cómo se alteran estos procesos en algunas enfermedades”, explica Cintia Folgueira.

El estudio, dirigido por la investigadora del CNIO Eva González-Suárez, se desarrolló con modelos animales. Los resultados mostraron que la eliminación de la proteína RANK altera el funcionamiento del sistema reproductivo: cuando desaparece antes de la pubertad se reduce la producción de hormonas sexuales y los animales no desarrollan la maduración sexual; cuando se elimina en individuos adultos, provoca infertilidad en un breve periodo de tiempo.

Además, el equipo analizó muestras de pacientes con hipogonadismo hipogonadotrópico congénito, un síndrome poco frecuente asociado al retraso o ausencia de la pubertad y a infertilidad. En algunos de estos pacientes se detectaron mutaciones en el gen que codifica la proteína RANK.

Los investigadores señalan que estos resultados abren nuevas posibilidades para comprender mejor los mecanismos que regulan la fertilidad y para desarrollar futuras estrategias diagnósticas y terapéuticas en trastornos endocrinos y reproductivos.