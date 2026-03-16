Santiago rehabilitará cinco viviendas en la rúa da Caramoniña para crear un parque público de alquiler

Vista de la rúa da Caramoniña, donde el Concello rehabilitará cinco edificaciones para destinarlas a vivienda pública de alquiler Maps

El Concello de Santiago impulsa la creación de un parque público municipal de vivienda en alquiler en la ciudad histórica mediante la rehabilitación de varios edificios abandonados situados en la rúa da Caramoniña.

El concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, compareció este lunes junto a la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao, para explicar el proceso con el que el gobierno local pretende recuperar patrimonio en desuso y destinarlo a vivienda pública.

Adjudicado el proyecto de rehabilitación

La Xunta de Goberno Local adjudicó este lunes la redacción del proyecto básico, el proyecto de ejecución, el estudio de seguridad y salud y la dirección facultativa de las obras de rehabilitación del conjunto de edificaciones a la empresa ESTAR Arquitectos SLP.

El contrato asciende a 49.997,20 euros (IVA incluido) y forma parte de una actuación cuyo presupuesto total previsto supera los 931.000 euros.

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La intervención afectará a cinco edificaciones municipales que suman 587 metros cuadrados construidos y que se encuentran en una parcela de 1.875 metros cuadrados, calificada como equipamiento público asistencial.

El Concello obtuvo este suelo en 2005 mediante cesión obligatoria, tras el desarrollo de la unidad de ejecución U-4 del Plan especial de la ciudad histórica, correspondiente a un conjunto residencial diseñado por el arquitecto Víctor López Cotelo.

Aunque los edificios no están catalogados, el gobierno municipal destaca que son representativos de la arquitectura popular. Uno de ellos se sitúa en la parte más baja de la rúa da Caramoniña, mientras que los otros cuatro se agrupan en la zona superior de la calle.

Según explicó el responsable municipal de Urbanismo, esta actuación tendrá cuatro efectos positivos. En primer lugar, permitirá que la administración dé ejemplo en la rehabilitación del patrimonio histórico.

Además, contribuirá a recuperar elementos representativos de la arquitectura popular, mejorar el estado de la rúa da Caramoniña y avanzar en la creación de un parque municipal de vivienda en alquiler en la ciudad histórica, mediante la recuperación de patrimonio actualmente abandonado. Proyecto incluido en la estrategia EDIL

La actuación forma parte de los proyectos de la Estrategia de Desenvolvemento Integrado Local (EDIL) Horizonte Compostela, una convocatoria en la que el Concello de Santiago ha captado más de 8,6 millones de euros para diferentes iniciativas de regeneración urbana.

Plazos de ejecución

El contrato establece tres meses desde su firma para la redacción del proyecto básico y dos meses adicionales para elaborar el proyecto de ejecución y el estudio de seguridad y salud.

La dirección de obra se desarrollará de forma simultánea a la ejecución de los trabajos y, una vez finalizadas las obras y realizada la recepción, se prevé un plazo de un mes para la elaboración del libro del edificio.

En conjunto, la duración estimada del contrato será de dos años.