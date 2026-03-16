Santiago refuerza los servicios escolares del rural con madrugadores y desayuno a partir del curso 2026-2027

Las escuelas unitarias de O Eixo, Laraño y Marrozos abrirán antes de las clases para facilitar la conciliación de las familias Maps

El Concello de Santiago pondrá en marcha a partir del curso 2026-2027 un servicio de madrugadores y desayuno en tres escuelas unitarias del rural compostelano, una medida con la que busca mejorar la conciliación de las familias que residen en las parroquias del municipio.

La iniciativa será impulsada por la Concellería de Educación, que dirige Míriam Louzao, y se implantará en las escuelas unitarias de Gaioso, en O Eixo; Rial, en Laraño; y Bispo Teodomiro, en Marrozos.

El nuevo servicio permitirá que los centros abran a las 7.30 horas, ofreciendo atención al alumnado antes del inicio de las clases y un servicio de desayuno. Con esta medida, el Concello pretende facilitar la organización diaria de las familias del rural, especialmente aquellas con horarios laborales que comienzan a primera hora de la mañana.

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Este recurso complementario se suma al servicio de comedor escolar que las escuelas unitarias compostelanas incorporaron durante el presente curso 2025-2026, ampliando así la red de apoyos educativos y sociales disponibles en estos centros.

El anuncio se produce además en pleno periodo de solicitud de plaza escolar, con el objetivo de que las familias interesadas o que aún no han elegido centro puedan tener en cuenta esta ampliación de servicios a la hora de decidir la escolarización de sus hijas e hijos.