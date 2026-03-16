Santiago quiere liderar la IA del gallego y el portugués

La reunión del segundo Encontro Luso-Galaico de Procesamento da Linguaxe Natural se celebró en el Centro de Estudos Avanzados de la USC Santi Alvite

La Universidade de Santiago de Compostela (USC) fue escenario este viernes del segundo Encontro Luso-Galaico de Procesamento da Linguaxe Natural (PLN), una cita que reunió en el Centro de Estudos Avanzados a personal investigador, empresas tecnológicas e instituciones para reforzar la cooperación entre Galicia y Portugal en el desarrollo de tecnologías del lenguaje e inteligencia artificial.

El encuentro forma parte de la estrategia para situar la fachada atlántica de la Península Ibérica como un polo de referencia en inteligencia artificial aplicada a las lenguas, en un momento en el que estas tecnologías se han convertido en uno de los motores principales de innovación y desarrollo económico. Tras el éxito de la primera edición, celebrada en Oporto en 2024, la cita compostelana consolida un espacio de colaboración científica y tecnológica entre ambos territorios.

Una alianza tecnológica entre Galicia y Portugal

El acto estuvo presidido por la vicerrectora de Estudiantes y Cultura de la USC, Pilar Murias, y contó con la intervención del director del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes (CiTIUS), Senén Barro, quien subrayó que “é tempo de revitalizar a cooperación académica con Portugal no mundo da intelixencia artificial, transformándoa nunha vantaxe estratéxica que constrúa un verdadeiro espazo galego-portugués de investigación e innovación”.

La iniciativa está liderada por el Proxecto Nós, un proyecto impulsado conjuntamente por la Xunta de Galicia y la USC para desarrollar recursos tecnológicos que permitan situar el gallego entre las lenguas más avanzadas en el ámbito de la inteligencia artificial. El encuentro se desarrolla además en el marco del programa ALIA, promovido por el Gobierno de España para crear una infraestructura pública de recursos de IA y reforzar el desarrollo tecnológico de las lenguas del Estado.

O proxecto ecoBosque impulsa unha exposición itinerante sobre os morcegos e o seu papel nos ecosistemas Más información

Entre los objetivos principales del foro figura impulsar nuevas redes de colaboración entre grupos de investigación, centros tecnológicos y empresas, así como detectar oportunidades para desarrollar proyectos conjuntos en programas europeos como Horizon Europe, Interreg o Digital Europe.

Investigación, empresas y supercomputación

El programa incluyó conferencias, sesiones técnicas y mesas redondas centradas en modelos de lenguaje adaptados al gallego-portugués, tecnologías de la voz, aplicaciones en la industria y la administración pública o el impacto de la IA en la educación y la cultura.

La conferencia inaugural fue impartida por Senén Barro y Rui Sousa Silva, del CLUP-NORTE IA+. A lo largo de la jornada participaron especialistas de las universidades de Santiago de Compostela, Oporto, Évora, Coímbra y Beira Interior, junto con representantes de empresas tecnológicas de ambos países como Imaxin, Priberam, Balidea, Dimensiona, Serenia, DOKKEN o Innovationpoint.

El encuentro contó además con la presencia de los responsables de los dos supercomputadores atlánticos situados en Santiago (CESGA) y en Guimarães (Deucalion), infraestructuras clave para el desarrollo de inteligencia artificial y procesamiento del lenguaje a gran escala.

Un impulso a la tecnología en gallego

El Proxecto Nós busca crear los recursos necesarios para desarrollar asistentes de voz, traductores automáticos o agentes conversacionales en gallego, además de reforzar la presencia digital de la lengua en el ecosistema tecnológico.

Entre las herramientas ya disponibles se encuentran un traductor neuronal multilingüe, un sistema de reconocimiento de voz que convierte el habla en texto, una aplicación de síntesis de voz en gallego y un chatbot, todos ellos accesibles de forma libre para que empresas, instituciones o desarrolladores puedan crear nuevos productos y servicios tecnológicos.