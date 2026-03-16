Santiago crea el Foro de Turismo Sustentable

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago Archivo

El Gobierno local de Santiago ha aprobado el proyecto de Reglamento del Foro de Turismo Sustentable, un nuevo órgano destinado a favorecer el diálogo y la participación de instituciones, entidades y sectores implicados en la actividad turística de la ciudad.

La portavoz del gobierno municipal y concelleira de Turismo, Míriam Louzao, informó de esta decisión en la rueda de prensa posterior a la Xunta de Goberno ordinaria celebrada este lunes, en la que también se dio cuenta de los acuerdos adoptados en la sesión extraordinaria del pasado jueves. El proyecto del reglamento será ahora incluido en el orden del día del pleno municipal de este mes para su aprobación.

El nuevo foro sustituirá al anterior consejo, actualizando su composición y funcionamiento. Tendrá una doble función: actuar como espacio de participación y diálogo sobre el turismo en Compostela y asumir también el papel de comisión municipal de asesoramiento y seguimiento del impuesto a las estancias turísticas.

Composición y funcionamiento

Según explicó Louzao, una de las principales novedades será la amplia y diversa participación prevista en su composición. En el plenario estarán representados la presidencia municipal, las concellarías de Turismo y Facenda, los grupos municipales y los concelleiros no adscritos, además de personal técnico de áreas como Turismo, Movilidad, Cultura y Servicios Básicos.

También participarán representantes de Turismo de Santiago, el Auditorio de Galicia, Santiago Film Commission, el Santiago de Compostela Convention Bureau y TUSSA, así como de diversas instituciones vinculadas al sector, entre ellas la Axencia de Turismo de Galicia, la Fundación Catedral de Santiago, el Consorcio de Santiago, la Universidade de Santiago de Compostela, el Aeropuerto de Santiago–Rosalía de Castro, la Estación Intermodal Daniel Castelao, la Cámara de Comercio de Santiago y el Palacio de Congresos e Exposiciones de Galicia.

El órgano contará además con representación de entidades del sector turístico, del transporte de viajeros, del comercio y de asociaciones de consumidores, todas ellas inscritas en el Registro municipal de asociaciones. También participarán seis representantes de asociaciones vecinales, elegidos por el Consello de Relacións Veciñais, de los cuales al menos dos deberán pertenecer al ámbito del Plan especial de la ciudad histórica, así como dos personas expertas en turismo designadas por la presidencia.

El reglamento establece que el plenario celebrará al menos dos sesiones ordinarias al año, mientras que la Comisión Permanente se reunirá también en dos ocasiones anuales. Además, se podrán constituir grupos de trabajo permanentes o puntuales para abordar cuestiones concretas relacionadas con el turismo y su impacto en la ciudad.