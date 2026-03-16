Santiago corona a ‘Percebes’, ‘Furada Negra’ y ‘Alboroque’ en la XXI Mostra Internacional de Cinema Etnográfico

La MICE se ha consolidado como un espacio singular dentro del panorama audiovisual dedicado a explorar los cruces entre cine, antropología y memoria colectiva Concello de Santiago

La XXI Mostra Internacional de Cinema Etnográfico (MICE) del Museo do Pobo Galego dio a conocer este domingo su palmarés en un acto celebrado en el propio museo compostelano, en el que estuvieron presentes el jurado de las secciones oficiales, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la vicepresidenta del Padroado del Museo do Pobo Galego, María Xosé Fernández Cerviño, además del cineasta Berio Molina y representantes de las películas premiadas.

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El jurado reconoció tres obras que exploran las relaciones entre territorio, memoria y comunidad desde diferentes lenguajes cinematográficos: Percebes, de Laura Gonçalves y Alexandra Ramires; Furada Negra, de Berio Molina; y Alboroque, de Sabrina Fernández Casas.

Tres premios para tres miradas sobre el territorio

El Premio a la Mejor Película de la Sección Internacional fue para Percebes, de las cineastas portuguesas Laura Gonçalves y Alexandra Ramires. El jurado destacó su capacidad para partir de una mirada local y construir una reflexión más amplia sobre la dependencia económica del turismo y la pérdida de identidad colectiva, así como el uso de la animación combinada con voces reales de vecinos del Algarve.

Por su parte, el Premio a la Mejor Película de la Sección Galicia recayó en Furada Negra, del cineasta gallego Berio Molina. El jurado valoró especialmente el tratamiento del material de archivo y el trabajo sonoro de la obra, que revisita de forma poética el carácter histórico y simbólico del patrimonio natural a través de las cavidades subterráneas y su significado cultural a lo largo del tiempo.

El palmarés se completó con el Premio Excelencia Etnográfica, otorgado a Alboroque, de Sabrina Fernández Casas. La película fue reconocida por su capacidad para articular un relato etnográfico complejo mediante recursos narrativos y fílmicos, abordando cuestiones como las consecuencias de la migración en el medio rural, la relación entre trabajo forestal e industrial y la dimensión comunitaria de los territorios.

Un festival que conecta cine y antropología

Las tres obras premiadas reflejan algunas de las líneas temáticas que atravesaron las secciones competitivas de esta edición, caracterizada por la diversidad de propuestas audiovisuales y por el interés en analizar los cambios sociales, económicos y culturales que afectan a los territorios.

La programación incluyó desde cine observacional hasta ensayo audiovisual, pasando por animación y formatos cercanos a las prácticas artísticas contemporáneas, configurando un panorama que evidencia la vitalidad actual del cine documental y las prácticas audiovisuales híbridas.

Un jurado con mirada plural El palmarés fue decidido por un jurado compuesto por la cineasta y montadora Iria Silvosa, vinculada a la cooperativa cultural NUMAX; el crítico Denís Area, colaborador de la revista A Cuarta Parede; y la antropóloga Bibiana Martínez Álvarez, investigadora formada en la Universitat de Barcelona. Los tres perfiles aportaron perspectivas complementarias desde la creación cinematográfica, la crítica especializada y la investigación académica, ofreciendo una visión contemporánea del cine etnográfico y de sus múltiples formas actuales. El palmarés también refleja la presencia destacada de mujeres cineastas entre las obras premiadas, con las directoras Laura Gonçalves, Alexandra Ramires y Sabrina Fernández Casas al frente de proyectos que renuevan las formas de aproximarse al cine del real desde miradas profundamente ligadas a los lugares y comunidades que retratan.

La XXI edición del festival contó con el apoyo del Concello de Santiago, la Deputación da Coruña, la Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC) de la Xunta de Galicia y Acción Cultural Española, reforzando la proyección cultural de esta cita anual dedicada al cine etnográfico.