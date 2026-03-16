Santiago acoge desde este lunes las XVIII Jornadas de Museólogos de la Iglesia en España

El Monasterio de San Martín Pinario acoge las sesiones de las XVIII Jornadas de Museólogos

Santiago de Compostela acogerá desde este lunes las XVIII Jornadas de Museólogos de la Iglesia en España, un encuentro que reunirá a profesionales del ámbito del patrimonio cultural eclesiástico procedentes de distintos puntos del país. Las sesiones se desarrollarán los días 16, 17 y 18 de marzo y estarán dedicadas a reflexionar sobre el papel de los museos diocesanos en la conservación y difusión del patrimonio de la Iglesia.

La inauguración tendrá lugar este lunes a las 18.30 horas en el Oratorio de San Felipe Neri, situado en el Monasterio de San Martín Pinario, con acceso a través del Museo Diocesano en la plaza de la Inmaculada.

En el acto de apertura participará el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández, que además preside la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural de la Conferencia Episcopal Española. También intervendrán Ramón Yzquierdo Peiró, presidente de la Asociación de Museólogos de la Iglesia en España, y Pablo Delclaux de Muller, director del Secretariado de la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural.

Un foro para analizar la función de los museos diocesanos

Las jornadas están organizadas por la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural y se centrarán en el tema 'Los museos diocesanos y su misión para el patrimonio cultural de la Iglesia'.

Durante las distintas sesiones se abordará la función pastoral, cultural y conservadora de estos espacios, así como su papel en la protección, investigación y difusión del patrimonio artístico y religioso.

El encuentro reunirá a especialistas vinculados a museos diocesanos y a instituciones dedicadas a la gestión del patrimonio eclesiástico, que compartirán experiencias y debatirán sobre los retos actuales en la conservación y divulgación de estos bienes. Recepción en el Museo Diocesano

La apertura del encuentro incluirá también una recepción de los participantes en el recientemente inaugurado Museo Diocesano, situado en el histórico Monasterio de San Martín Pinario, uno de los conjuntos monumentales más relevantes de Santiago.

Durante tres jornadas, la ciudad compostelana se convertirá así en punto de encuentro para expertos en museología eclesiástica, en un foro que permitirá reflexionar sobre el presente y el futuro de los museos vinculados al patrimonio de la Iglesia.