La gimnasia rítmica compostelana brilla de nuevo: Viravolta consigue un oro y varios podios

El gimnasta Daniel Rey Rey, campeón gallego infantil y clasificado para el Campeonato Nacional Base Cedida

El Club Ximnasia Rítmica Viravolta de Santiago de Compostela firmó un destacado fin de semana de competición, con un título en el Campeonato Gallego Base Individual y varios podios en diferentes torneos celebrados en Galicia.

El principal éxito llegó el sábado 14 de marzo en el Pabellón Municipal de Baltar, en Sanxenxo, donde se disputó el Campeonato Gallego Base Individual. Allí, Daniel Rey Rey se proclamó campeón gallego en categoría infantil, un resultado que además le permite clasificarse para el Campeonato Nacional Base Individual, previsto para el 19 de abril en Oviedo.

Podios en Carral y Vilanova de Arousa

Ese mismo día, el club compostelano también compitió en el Torneo Rítmica Carral, donde el conjunto prebenjamín escolar se proclamó campeón del torneo, mientras que el conjunto juvenil promoción logró la medalla de plata.

El conjunto prebenjamín escolar Cedida

La actividad continuó el domingo 15 de marzo en el Torneo Ximnasia Arousa, celebrado en el Pabellón Municipal de Vilanova de Arousa. En esta cita, Martín Casal, en categoría sénior absoluto, consiguió subirse al podio con una medalla de bronce.

En la competición de conjuntos, el alevín promoción se alzó con el primer puesto, mientras que el alevín escolar también logró una medalla de bronce.

Amplia participación del club compostelano

Además de los equipos que alcanzaron posiciones de podio, el Viravolta contó con una amplia representación durante el fin de semana. Participaron el conjunto benjamín, el conjunto iniciación y el infantil escolar, así como la gimnasta Claudia García, que realizó un buen ejercicio durante su actuación.

Por su parte, el conjunto alevín base de nivel nacional ofreció una exhibición, completando así un intenso fin de semana para el club compostelano en distintas competiciones del calendario gallego.