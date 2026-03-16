El Monbus Obradoiro firma el pleno en una semana de maratón: victoria contundente en Alicante (80-103)

El Monbus Obradoiro logró una contundente victoria en Alicante Monbus Obradoiro

El Monbus Obradoiro completó una semana perfecta de baloncesto al imponerse con claridad al HLA Alicante (80-103) en el Centro de Tecnificación Deportiva de la ciudad levantina. Con este triunfo, el equipo dirigido por Diego Epifanio logra tres victorias en tres partidos en apenas siete días, cerrando un exigente calendario con pleno de triunfos.

El encuentro arrancó de forma muy positiva para el conjunto compostelano, que firmó un parcial inicial de 0-6 gracias a las primeras canastas de Leo Westermann, Felipe dos Anjos y Alex Barcello. Sin embargo, el equipo local reaccionó rápidamente y consiguió darle la vuelta al marcador antes de la mitad del primer cuarto.

La igualdad fue la nota dominante durante todo el primer periodo. A falta de dos minutos el marcador reflejaba empate a 22, y una penetración de Dejan Kravic permitió al Obradoiro cerrar el cuarto por delante (26-27).

Igualdad hasta el descanso

El segundo cuarto comenzó con empuje del conjunto alicantino, que logró abrir una pequeña ventaja en los primeros minutos. El Obradoiro respondió con acierto exterior gracias a Travis Munnings y Sergi Quintela, recuperando momentáneamente la iniciativa.

El partido se mantuvo muy equilibrado durante todo el periodo. Tras varios intercambios de canastas y un tiempo muerto solicitado por Epifanio para reajustar al equipo, el marcador llegó al descanso con máxima igualdad (47-47).

Reacción obradoirista tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el HLA Alicante consiguió abrir una ventaja de hasta seis puntos mediado el tercer cuarto (59-53). El Monbus Obradoiro reaccionó aprovechando varios errores rivales y fue recortando diferencias hasta situarse a un solo punto.

A dos minutos del final del periodo, Sergi Quintela culminó la remontada y devolvió la ventaja a los compostelanos (64-65). Un buen tramo defensivo permitió al Obradoiro cerrar el cuarto con una pequeña renta (64-69).

Un último cuarto demoledor

El partido se decidió definitivamente en el último cuarto. Una canasta de Kravic y un robo culminado por Quintela elevaron la ventaja visitante hasta los nueve puntos.

El conjunto gallego terminó de romper el encuentro con un parcial demoledor, impulsado por dos triples consecutivos de Denzel Andersson y una nueva canasta de Kravic que ampliaron la diferencia hasta el 68-83.

En el tramo final, el Obradoiro supo gestionar su ventaja con solvencia. Tres tiros libres de Alex Barcello a falta de dos minutos situaron el +17 (76-93) y dejaron el partido prácticamente sentenciado.

Finalmente, el conjunto compostelano superó la barrera de los cien puntos para cerrar una contundente victoria (80-103) que confirma el gran momento del equipo tras una intensa semana de competición.