Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

El gobierno de Santiago defiende avanzar en el modelo de gestión del agua pese a las críticas de la oposición

La portavoz municipal, Míriam Louzao, sostiene que el Ejecutivo debe “tomar decisiones” tras el bloqueo en el Pleno mientras analiza si opta por concesión o empresa mixta

Agencias
16/03/2026 19:22
A Xunta de Goberno oficializa a cesión gratuíta á Xunta de dúas parcelas para a construción de vivenda pública
La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha defendido que lo "más valiente y responsable" es avanzar en el modelo de gestión del agua, ante las críticas de PSdeG y no adscritas tras el anuncio el pasado viernes de la mandataria local, Goretti Sanmartín, de impulsar la regularización del contrato sin pasar por el Pleno.

Según detallaba Sanmartín en su última rueda de prensa, el Gobierno local recabará todos los datos necesarios sobre su coste y viabilidad antes de elegir el modelo final. Este será, en cualquier caso, concesión o empresa mixta, las dos opciones sobre las que ha girado el debate hasta ahora.

La alcaldesa explicó que el ejecutivo municipal avanzará en el proceso tras no prosperar en el pleno la propuesta sobre el modelo de gestión

El Gobierno de Santiago impulsará la regularización del servicio del agua sin acuerdo del pleno

Más información

Una decisión tomada después de que, en el pasado pleno, decayese la opción de la concesión propuesta por el PSOE. En la comisión creada para su debate fue apoyada de forma mayoritaria por la oposición, que también engloba a las concejalas no adscritas y al PP.

La edila no adscrita, Mila Castro, tachó la decisión de "irresponsable y cobarde" y denunció que el Gobierno local "enredó durante casi tres años de mandato para gastar 80.000 euros en un estudio que no sirvió para nada". Unas críticas compartidas por la socialista, Marta Abal, quien reprochó a la alcaldesa "falta de rigor" y una forma de actuar "cada vez más autoritaria".

En este contexto, Míriam Louzao, ha defendido la decisión de su Ejecutivo, subrayando que "no se va a quedar parado" porque es una situación que "no puede demorarse por más tiempo".

"Nosotros durante este tiempo lo que hicimos fue dar una respuesta democrática a la demanda que se hizo en el anterior mandato de que se hicieran los estudios y fuese el Pleno quien se posicionara. Nosotros encargamos esos estudios sin ningún apriorismo y con total honestidad y el Pleno ya valoró esta cuestión, que era el compromiso democrático que había", ha explicado.

Aitor Bouza, Bernardo Fernández y Patricia Iglesias analizaron en Santiago los dos primeros años de legislatura

El PSOE de Santiago acusa a Rueda y Verea de perjudicar a la ciudad tras dos años de legislatura

Más información

En este sentido, ha señalado que después de lo que sucedió, y de que el "PP dejase claro que lo que va a hacer es bloquear, vuelva a Pleno las veces que vuelva", han decidido "seguir trabajando para avanzar en una situación que no puede quedar paralizada por más tiempo".

Ahora, ha indicado, que hay que analizar "pormenorizadamente" los datos, para decidir una de las modalidades, la de concesión o la empresa mixta. "No podemos quedarnos parados y esperar a que se vaya a solucionar por si mismo", ha enfatizado.

"Responsablemente vamos a seguir haciendo lo que le corresponde hacer al Gobierno que es tomar decisiones y avanzar", ha concluido Louzao.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el rector en funciones de la USC, Antonio López, firman un convenio para la exhumación de víctimas del franquismo

La Diputación y la USC impulsan un programa para investigar y exhumar víctimas del franquismo en tres fosas de la provincia
Agencias
El equipo investigador trabaja en validar biomarcadores que permitan identificar la enfermedad de forma objetiva

Investigadores de Santiago lideran un proyecto internacional para mejorar el diagnóstico de la Covid persistente
Eladio González Lois
Centro de Estudos Avanzados de Santiago, sede de la jornada sobre cambio climático y movilidades humanas

Santiago debate sobre los refugiados del clima: expertos analizan cómo el cambio climático está provocando migraciones
Eladio González Lois
La Facultad de Psicología de la USC acogerá la jornada internacional de divulgación científica dirigida a estudiantes de secundaria y bachillerato

La USC reúne a casi 300 alumnos de secundaria para descubrir los avances en células madre en el UniStem Day 2026
Eladio González Lois