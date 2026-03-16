El gobierno de Santiago defiende avanzar en el modelo de gestión del agua pese a las críticas de la oposición

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao Concello de Santiago

La portavoz del Gobierno local, Míriam Louzao, ha defendido que lo "más valiente y responsable" es avanzar en el modelo de gestión del agua, ante las críticas de PSdeG y no adscritas tras el anuncio el pasado viernes de la mandataria local, Goretti Sanmartín, de impulsar la regularización del contrato sin pasar por el Pleno.

Según detallaba Sanmartín en su última rueda de prensa, el Gobierno local recabará todos los datos necesarios sobre su coste y viabilidad antes de elegir el modelo final. Este será, en cualquier caso, concesión o empresa mixta, las dos opciones sobre las que ha girado el debate hasta ahora.

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Una decisión tomada después de que, en el pasado pleno, decayese la opción de la concesión propuesta por el PSOE. En la comisión creada para su debate fue apoyada de forma mayoritaria por la oposición, que también engloba a las concejalas no adscritas y al PP.

La edila no adscrita, Mila Castro, tachó la decisión de "irresponsable y cobarde" y denunció que el Gobierno local "enredó durante casi tres años de mandato para gastar 80.000 euros en un estudio que no sirvió para nada". Unas críticas compartidas por la socialista, Marta Abal, quien reprochó a la alcaldesa "falta de rigor" y una forma de actuar "cada vez más autoritaria".

En este contexto, Míriam Louzao, ha defendido la decisión de su Ejecutivo, subrayando que "no se va a quedar parado" porque es una situación que "no puede demorarse por más tiempo".

"Nosotros durante este tiempo lo que hicimos fue dar una respuesta democrática a la demanda que se hizo en el anterior mandato de que se hicieran los estudios y fuese el Pleno quien se posicionara. Nosotros encargamos esos estudios sin ningún apriorismo y con total honestidad y el Pleno ya valoró esta cuestión, que era el compromiso democrático que había", ha explicado.

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En este sentido, ha señalado que después de lo que sucedió, y de que el "PP dejase claro que lo que va a hacer es bloquear, vuelva a Pleno las veces que vuelva", han decidido "seguir trabajando para avanzar en una situación que no puede quedar paralizada por más tiempo".

Ahora, ha indicado, que hay que analizar "pormenorizadamente" los datos, para decidir una de las modalidades, la de concesión o la empresa mixta. "No podemos quedarnos parados y esperar a que se vaya a solucionar por si mismo", ha enfatizado.

"Responsablemente vamos a seguir haciendo lo que le corresponde hacer al Gobierno que es tomar decisiones y avanzar", ha concluido Louzao.