El gobierno compostelano confía en que PSOE y no adscritas apoyen las cuentas, pero no descarta una moción de confianza

Pazo de Raxoi, casa del Concello de Santiago Archivo

El Gobierno municipal de Santiago mantiene la confianza en que PSOE y las edilas no adscritas respalden finalmente los Presupuestos municipales, aunque no descarta recurrir a una cuestión de confianza para sacar adelante las cuentas si no se logra ese apoyo.

Así lo trasladó este lunes la portavoz del Ejecutivo local, Míriam Louzao, tras ser preguntada por la posibilidad de que el gobierno tenga que aprobar los presupuestos mediante este mecanismo si no prosperan en el pleno.

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Louzao insistió en que el Ejecutivo “sigue confiando” en que las formaciones den su respaldo, ya que, según defendió, no se han planteado objeciones de suficiente peso como para justificar un rechazo a las cuentas municipales.

En este sentido, advirtió de que no aprobar los presupuestos supondría “paralizar el Ayuntamiento”, algo que, a su juicio, también conocen los propios grupos implicados en la negociación.

El Gobierno asegura que incorporó demandas de la oposición

La portavoz municipal recordó que durante las últimas semanas el gobierno mantuvo “numerosas y múltiples reuniones” con los concejales socialistas y con las edilas no adscritas para tratar de acercar posiciones sobre el contenido de las cuentas.

Según explicó, el proyecto final de presupuestos incluye “muchas de las cuestiones que demandaban” estos grupos, algunas de las cuales ya estaban recogidas inicialmente y otras se incorporaron durante el proceso de negociación.

Louzao defendió además que una abstención no facilitaría la aprobación de las cuentas, al tiempo que advirtió de que votar en contra supondría oponerse al avance de Santiago de Compostela.

En este contexto, la portavoz sostuvo que los últimos posicionamientos públicos sobre el asunto responden más a “puro tacticismo electoral” que al contenido real del proyecto presupuestario.

Pese a ello, el Gobierno municipal insiste en que su prioridad sigue siendo alcanzar un acuerdo político que permita aprobar las cuentas, aunque deja claro que, si no se produce ese apoyo, intentará sacar adelante los presupuestos por otras vías.