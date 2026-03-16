El alquiler no da tregua en Santiago: los precios suben casi un 10% en un año

Foto de Eladio Lois

El precio del alquiler en Santiago de Compostela continúa al alza. Según los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el coste de la vivienda arrendada en la capital gallega ha aumentado un 9,8% en el último año, situándose entre las ciudades gallegas donde más se encarecen los arrendamientos.

En febrero, el precio medio del metro cuadrado en Santiago alcanza los 10,69 euros al mes, una cifra que refleja la presión que sigue registrando el mercado inmobiliario en la ciudad y que mantiene la tendencia alcista observada en los últimos años.

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Galicia encadena casi nueve años de subidas

El incremento registrado en Santiago se enmarca en una subida generalizada del alquiler en Galicia, donde el precio medio ha alcanzado en febrero los 10,31 euros por metro cuadrado al mes, tras crecer un 2,2% respecto al mes anterior y un 6% en comparación con el mismo mes de 2025.

Con este nuevo dato, el mercado gallego encadena ya 104 meses consecutivos de incrementos interanuales, lo que supone casi nueve años de subidas ininterrumpidas.

En el análisis por ciudades, Santiago aparece entre los municipios con mayores incrementos interanuales, con ese 9,8% de subida, solo por detrás de localidades como Viveiro, Ferrol o Vigo.

En términos de precio, la capital compostelana se sitúa entre los mercados de alquiler más caros de Galicia, aunque todavía por detrás de destinos turísticos como Sanxenxo o Baiona, y de grandes ciudades como Vigo o A Coruña.