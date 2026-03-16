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Santiago de Compostela

Covadonga Salgado analizará en el Ateneo el control sanitario de los productos del mar en Galicia

La directora del INTECMAR protagoniza una nueva sesión del ciclo 'Luns do Ateneo' dedicada a la seguridad y salubridad de los productos marinos

Eladio Lois
Eladio Lois
16/03/2026 06:08
La directora del INTECMAR, Covadonga Salgado, impartirá la conferencia
La directora del INTECMAR, Covadonga Salgado, impartirá la conferencia
Cedida
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El Ateneo de Santiago acogerá el próximo lunes 16 de marzo, a las 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo 'Luns do Ateneo' con la conferencia titulada 'Seguridade e salubridade dos produtos do mar', que será impartida por la directora del Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (INTECMAR), Covadonga Salgado.

La actividad tendrá lugar en la sede del Ateneo, situada en Rúa do Vilar, 19, y en ella la experta abordará los sistemas de control y las garantías sanitarias que permiten asegurar la calidad de los productos marinos que se consumen en Galicia. 

Control sanitario del medio marino

El INTECMAR es el organismo público encargado del control de la calidad del medio marino en Galicia y de la aplicación de la legislación técnico-sanitaria sobre los productos del mar. Entre sus funciones se encuentran el seguimiento de las patologías que afectan a los moluscos bivalvos, la vigilancia de biotoxinas marinas y la observación del océano.

El instituto también actúa ante episodios de contaminación marina accidental y desarrolla un papel clave para garantizar la seguridad de los productos procedentes del mar, especialmente para sectores estratégicos de la economía gallega como el marisqueo y la acuicultura.

Su labor ha situado a Galicia como una referencia en el ámbito del control sanitario marino, contribuyendo a asegurar la comercialización de los moluscos producidos en las costas gallegas.

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