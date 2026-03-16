¿Cómo será el Ensanche del futuro? Santiago lanza un proceso participativo para redefinir su urbanismo

Recreación virtual de la calle Santiago de Chile tras la transformación planteada en los anteproyectos del Concello Concello de Santiago

El Concello de Santiago ha puesto en marcha un proceso de participación ciudadana para definir el nuevo modelo urbano del Ensanche, invitando a la vecindad y a cualquier persona que tenga algún tipo de vinculación con este ámbito de la ciudad a aportar ideas y propuestas sobre su transformación futura.

Ya está disponible en la web municipal un formulario de participación titulado ‘Un novo modelo para o Ensanche’, a través del cual se pueden responder distintas cuestiones relacionadas con los anteproyectos previstos para la calle Santiago de Chile y la plaza de Vigo. El cuestionario permanecerá abierto durante un mes.

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Las personas interesadas pueden acceder a esta consulta a través de la web de Transparencia del Concello, en el apartado de Urbanismo, obras y medio ambiente, dentro de la pestaña dedicada al nuevo modelo urbano para el Ensanche. En ese mismo espacio también se puede consultar toda la información relativa a los anteproyectos que sirven de base para el proceso participativo.

Un nuevo modelo urbano para el Ensanche

La iniciativa forma parte de la estrategia del gobierno municipal, liderado por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, para impulsar una transformación del Ensanche que permita ganar espacio público para las personas.

En la presentación de los anteproyectos, el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, subrayó que “a veciñanza do Ensanche tamén ten dereito a espazos públicos de calidade”. El edil explicó que la intención es avanzar hacia un modelo urbano propio del siglo XXI, basado en ejes y nodos verdes multifuncionales en los que la circulación sea solo una de las múltiples funciones del espacio público.

Lestegás añadió que el objetivo es “reorganizar os usos da cidade para garantir a multifuncionalidade do espazo público e mellorar a calidade de vida das persoas”.

El cuestionario incluye preguntas sobre la relación que cada persona mantiene con el Ensanche —si vive, trabaja, lo utiliza para el ocio o simplemente como lugar de paso—, así como cuestiones vinculadas a su situación actual, como los pavimentos o la ubicación de contenedores. También se plantean preguntas sobre los modos de desplazamiento habituales —a pie, en vehículo o en transporte público— y sobre la visión que la ciudadanía tiene respecto al futuro de este espacio urbano.