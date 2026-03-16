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Santiago de Compostela

As Cancelas inaugura la Festa da Uña de San Lázaro con degustación gratis y música en directo

El centro comercial acogerá el 20 de marzo el pregón y un evento gastronómico abierto al público para dar inicio a esta celebración del barrio compostelano

Eladio Lois
Eladio Lois
16/03/2026 12:56
Vecinos y visitantes podrán probar de forma gratuita las tradicionales Uñas en el evento organizado en As Cancelas
Vecinos y visitantes podrán probar de forma gratuita las tradicionales Uñas en el evento organizado en As Cancelas
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El centro comercial As Cancelas acogerá el próximo 20 de marzo a las 20.00 horas el acto oficial de inauguración de la Festa da Uña de San Lázaro, una de las celebraciones gastronómicas más tradicionales del calendario festivo de Santiago de Compostela.

El evento, abierto al público, incluirá el tradicional pregón, una degustación gratuita de Uñas y música en directo a cargo del DJ Kike Varela, en una cita que servirá para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del barrio. 

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La iniciativa busca acercar al público una de las tradiciones culinarias más características de la ciudad, vinculada históricamente al barrio de San Lázaro y a sus celebraciones populares.

Desde la dirección del centro comercial destacan que este tipo de actividades refuerzan la conexión de As Cancelas con su entorno y con el tejido social del barrio, además de contribuir a poner en valor la gastronomía y las costumbres locales.

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