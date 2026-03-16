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Santiago de Compostela

Aena convoca una reunión que busca mejorar la conectividad aérea en Galicia

La segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad se celebra este martes en la terminal compostelana en un contexto de descenso de pasajeros

Agencias
16/03/2026 14:25
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
Vista aérea del Aeropuerto de Santiago
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El Aeropuerto de Santiago-Rosalía de Castro acoge este martes, a las 09.15 horas, la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Conectividad de Galicia, convocada por Aena con el objetivo de analizar la situación del tráfico aéreo y avanzar en medidas para mejorar la conectividad de la comunidad.

En el encuentro participarán representantes de la Xunta de Galicia, de la Delegación del Gobierno, de administraciones locales y de las cámaras de comercio, junto a responsables de la empresa estatal gestora de los aeropuertos. 

Aeropuerto de Santiago de Compostela

El aeropuerto de Santiago pierde casi un 30% de pasajeros en febrero

Más información

Descenso de pasajeros en Santiago

La reunión se celebra en un contexto marcado por la caída del número de pasajeros en el aeropuerto compostelano.

Según los últimos datos publicados por Aena, 130.533 viajeros utilizaron el aeropuerto de Santiago en febrero, lo que supone un descenso del 29,8% respecto al mismo mes del año anterior.

También el aeropuerto de Vigo registró una bajada, en este caso del 4,4%, hasta los 74.548 pasajeros, mientras que A Coruña fue la única terminal gallega que experimentó un ligero incremento, con un 0,3% más de usuarios, hasta alcanzar los 98.886 viajeros

Un plan para mejorar la conectividad aérea

La reunión de este martes da continuidad al primer encuentro celebrado el 5 de noviembre, en el que el grupo de trabajo comenzó a elaborar un diagnóstico conjunto sobre la situación de la conectividad aérea en Galicia.

El objetivo es definir un plan con medidas a medio y largo plazo que permita reforzar las conexiones aéreas de la comunidad a través de la colaboración entre administraciones e instituciones económicas.

En aquel primer encuentro, Aena destacó que el tráfico aéreo en Galicia había crecido en torno a un 50% en los últimos años, un dato que calificó de significativo, aunque evitó hablar de desplome en relación con la caída de pasajeros registrada en Santiago.

No obstante, la empresa reconoció que el cierre de la base de Ryanair en Santiago y la eliminación de algunas rutas en Vigo han tenido impacto en ambos aeropuertos y defendió que la mejor forma de paliar esa situación es trabajar de manera conjunta entre las distintas instituciones implicadas.

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