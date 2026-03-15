Buscan a un varón de 41 años desaparecido en Noia

Desaparecido en Noia Guardia Civil

La Guardia Civil ha informado de la desaparición, en Noia, de Manuel Seoane Mosquera, de 41 años.

Este varón, de complexión delgada, 1,90 metros de estatura y 90 kilos de peso, se encuentra desaparecido desde las seis de la madrugada de ayer sábado, 14 de marzo. Tiene pelo corto de color negro y piel blanca.

En el momento de su desaparición llevaba puesto un chándal azul oscuro y una cazadora azul.

El instituto armado informa de que la persona a la que se busca salió sin teléfono móvil, sin documentación y sin dinero, y califican la desaparición de 'alto riesgo'.

"Necesita ayuda urgente, ya que tiene antecedentes de desorientación y podría encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad (posibles intenciones autolíticas)", resalta la Guardia Civil.