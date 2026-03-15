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Santiago de Compostela

Buscan a un varón de 41 años desaparecido en Noia

Efe
15/03/2026 14:20
Desaparecido en Noia
Desaparecido en Noia
Guardia Civil
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La Guardia Civil ha informado de la desaparición, en Noia, de Manuel Seoane Mosquera, de 41 años.

Este varón, de complexión delgada, 1,90 metros de estatura y 90 kilos de peso, se encuentra desaparecido desde las seis de la madrugada de ayer sábado, 14 de marzo. Tiene pelo corto de color negro y piel blanca.

En el momento de su desaparición llevaba puesto un chándal azul oscuro y una cazadora azul.

El instituto armado informa de que la persona a la que se busca salió sin teléfono móvil, sin documentación y sin dinero, y califican la desaparición de 'alto riesgo'.

"Necesita ayuda urgente, ya que tiene antecedentes de desorientación y podría encontrarse en una situación de extrema vulnerabilidad (posibles intenciones autolíticas)", resalta la Guardia Civil.

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