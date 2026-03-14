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Santiago de Compostela

Arden unos colchones bajo la cafetería de la Alameda de Santiago

Ep
14/03/2026 15:40
Bomberos de Santiago evacuaron temporalmente el edificio tras la fuga de gas registrada a primera hora de la tarde, permitiendo el regreso de los vecinos una vez solucionada la avería
Bomberos de Santiago
Salseo USC
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Unos colchones han ardido esta noche bajo la cafetería de la Alameda de Santiago, situada en el Paseo de Santa Susana. No hubo personas afectadas por el suceso.

Tal y como ha informado el 112 Galicia, la alerta se activó poco antes de las once de la noche, mediante la llamada de un taxista que indicaba que había fuego en la cafetería.

Hasta allí se desplazaron los bomberos de Santiago, los agentes de la Policía Local y Nacional. Tras sofocar el incendio comprobaron que habían ardido unos colchones situados bajo el local.

Ninguna persona resultó herida y los daños alcanzaron los colchones, pero no la instalación. Con todo, el humo acumulado si afectó a la estructura.

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