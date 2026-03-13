Un manifiesto con más de 1.500 firmantes llama a movilizarse este sábado contra la guerra en Oriente Medio

Representantes de organizaciones sociales durante el acto celebrado en Santiago de Compostela Cedida

Santiago de Compostela acogió este jueves la presentación de un manifiesto impulsado por la plataforma PararLaGuerra.es que llama a detener la guerra en Oriente Medio y a participar en las movilizaciones convocadas este sábado, 14 de marzo, en más de 150 ciudades de toda España.

El texto, difundido bajo el lema “Temos que deter a guerra de Oriente Medio. Non esquezamos Gaza”, cuenta con el respaldo de 1.537 firmantes, entre ellos numerosas figuras destacadas del mundo de la cultura, la comunicación, la política, el sindicalismo y la academia.

Entre las personas que apoyan el manifiesto figuran artistas, escritores, periodistas, músicos, juristas o científicos, además de representantes del ámbito sindical y social.

Entre los firmantes destacan nombres como Antonio López, Ariadna Gil, Luis Tosar, Benito Zambrano, Julio Medem, Juan José Millás, Rosa Montero, Julia Otero, Joan Manuel Serrat, Miguel Ríos o Baltasar Garzón, junto a representantes sindicales como Unai Sordo o Pepe Álvarez.

También forma parte de los apoyos la Asociación Iraniana por los Derechos Humanos, una organización que lleva 17 años desarrollando su actividad en España.

Presentación del manifiesto en Santiago

Durante el acto celebrado en la capital gallega, Carlos Vázquez fue el encargado de presentar el manifiesto, destacando el amplio respaldo que ha recibido la iniciativa y la diversidad de organizaciones que se han sumado a la convocatoria.

Entre ellas se encuentran entidades y colectivos vinculados a diferentes ámbitos políticos y sociales, entre los que figuran PSOE, XSG, Movemento SUMAR, UGT, CCOO, CGT, M+J o UCIN.

En la presentación también se trasladó el rechazo a los ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel contra Irán, que el manifiesto considera una vulneración del derecho internacional y una amenaza para la estabilidad de la región y para la paz mundial.

Por su parte, Aitor Bouza fue el encargado de leer el fragmento del texto en el que se condena el régimen iraní: “Condenamos firmemente o réxime criminal dos aiatolas e o asasinato de miles de persoas nos últimos meses. Ofrecemos o noso apoio total ao pobo iraniano, e especialmente ás mulleres, na súa loita pola democracia e a igualdade. É o pobo iraniano quen debe decidir o seu futuro”.

Bouza añadió también que “nada xustifica os bombardeos salvaxes dos Estados Unidos e Israel que resultaron no asasinato de centos de persoas inocentes”.

Llamamiento a las movilizaciones

Los firmantes del manifiesto hacen un llamamiento a los ciudadanos para defender el derecho internacional y trabajar por una paz justa y duradera en Oriente Medio, que incluya el fin del genocidio en Gaza y el reconocimiento de los derechos del pueblo palestino conforme al derecho internacional.

Asimismo, animan a la ciudadanía a participar en las concentraciones convocadas este sábado por la plataforma PararLaGuerra.es en más de 150 localidades de todo el país.