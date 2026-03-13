Santiago renova a tradición de colocar a bufanda vermella na escultura de Valle-Inclán na Alameda
O acto simbólico, organizado pola Fundación Eugenio Granell, rende homenaxe ao escritor cunha lectura pública de fragmentos da súa obra
A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, asistiu esta mañá no paseo dos Leóns da Alameda ao acto simbólico de colocación dunha bufanda vermella na escultura de Ramón María del Valle-Inclán, organizado pola Fundación Eugenio Granell, en colaboración co Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal e o Foro Galicia e Valle-Inclán.
No acto participaron tamén outros membros da Corporación Municipal e representantes institucionais. Os asistentes leron distintos fragmentos da obra de Valle-Inclán extraídos de libros incluídos no folleto da Ruta Literaria Valle-Inclán editado por Turismo de Santiago de Compostela, e a continuación colocaron a bufanda na escultura do autor arousán sita na alameda compostelá.
Este acto, que a Fundación Eugenio Granell realiza dende o ano 2007, quere establecer unha conexión coa famosa colocación da bufanda branca na estatua de Valle-Inclán no paseo de Recoletos, en Madrid, o Día do Teatro. Neste caso conmemórase o regreso real e simbólico do escritor a Compostela e a Galicia, a súa terra de orixe.