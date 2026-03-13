Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago renova a tradición de colocar a bufanda vermella na escultura de Valle-Inclán na Alameda

O acto simbólico, organizado pola Fundación Eugenio Granell, rende homenaxe ao escritor cunha lectura pública de fragmentos da súa obra

Redacción
13/03/2026 17:06
A concelleira Míriam Louzao participou na colocación da bufanda vermella na escultura de Ramón María del Valle-Inclán
Concello de Santiago
A concelleira de Capital Cultural, Míriam Louzao, asistiu esta mañá no paseo dos Leóns da Alameda ao acto simbólico de colocación dunha bufanda vermella na escultura de Ramón María del Valle-Inclán, organizado pola Fundación Eugenio Granell, en colaboración co Museo Valle-Inclán da Pobra do Caramiñal e o Foro Galicia e Valle-Inclán.

No acto participaron tamén outros membros da Corporación Municipal e representantes institucionais. Os asistentes leron distintos fragmentos da obra de Valle-Inclán extraídos de libros incluídos no folleto da Ruta Literaria Valle-Inclán editado por Turismo de Santiago de Compostela, e a continuación colocaron a bufanda na escultura do autor arousán sita na alameda compostelá.

Este acto, que a Fundación Eugenio Granell realiza dende o ano 2007, quere establecer unha conexión coa famosa colocación da bufanda branca na estatua de Valle-Inclán no paseo de Recoletos, en Madrid, o Día do Teatro. Neste caso conmemórase o regreso real e simbólico do escritor a Compostela e a Galicia, a súa terra de orixe.

