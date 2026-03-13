Mi cuenta

Santiago llevará a los institutos el programa educativo 'Compostela Igualdade'

La iniciativa ofrecerá información sobre estereotipos de género, control en las relaciones o violencia machista al alumnado de la ESO

Agencias
13/03/2026 06:58
El proyecto incluye seis sesiones formativas a lo largo de 2026 y un consultorio digital anónimo para resolver dudas de los estudiantes
Concello de Santiago
El Ayuntamiento de Santiago de Compostela pondrá en marcha a partir de este mes el proyecto educativo 'Compostela en Igualdade', que llevará a institutos de la ciudad una formación impartida por especialistas que abordará, entre otras cuestiones, los estereotipos de género, las dinámicas de control en la pareja, la violencia de género y el uso de las redes sociales.

La iniciativa está dirigida a los cursos de 2º, 3º y 4º de la ESO y, en esta primera edición, beneficiará a los tres primeros centros que se inscriban una vez abierto el plazo. En cada uno de ellos, la formación se impartirá a un único curso, con contenidos adaptados a las edades correspondientes.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha sido la encargada de presentarla este jueves, junto a la directora del área de Igualdad, Clara Ortega, y la nueva directora del Centro de Información á Muller (CIM), Rita Barreiro, que han avanzado que a lo largo del día enviarán las invitaciones a los institutos compostelanos, tanto públicos como concertados.

"La idea es, en este caso, promover esas relaciones igualitarias y libres buscando fomentar la igualdad de género, el respeto a la diversidad y, sobre todo, desarrollar habilidades de comunicación emocional y de resolución de conflictos", ha detallado Sanmartín.

La elección de la franja de edad también ha sido consciente, ya que, en palabras de la regidora, es en estos momentos cuando "se está justamente forjando la personalidad" y cuando, en algunos casos, "se consolidan creencias sobre el amor" y otros aspectos, como los roles de género, los celos o la percepción sobre el consentimiento.

Seis sesiones durante todo el año

Se trata de un itinerario formativo repartido en seis sesiones informativas. Las jornadas estarán distribuidas a lo largo de todo el 2026 con una voluntad de darle "continuidad" y garantizar que haya un primer momento de explicación y, después, una "reflexión que se dé en medio".

De esta forma, las tres primeras sesiones tendrán lugar entre marzo y junio y las restantes, entre septiembre y diciembre. Así, podrán comprobar si los aprendizajes están "consolidados" y "tuvieron algún efecto". Estas enseñanzas se realizarán a través de diferentes ejercicios, como dinámicas de grupo o estudios de caso.

Además, el programa contará con un consultorio digital anónimo a través de WhatsApp y permitirá formular dudas o preocupaciones relacionadas con las cuestiones tratadas. "No todas las cuestiones pueden tratarse en grupo, así que es lógico dejar un espacio de consultoría digital", ha explicado Sanmartín.

