Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Santiago acolle este sábado a IV Celtic Cup de fútbol gaélico con récord de participación

O torneo internacional reunirá máis de 200 deportistas de equipos europeos nos campos da Merced de Conxo e Santa Isabel

Redacción
13/03/2026 07:31
A competición disputarase durante toda a xornada do sábado e reunirá cinco equipos femininos e oito masculinos no marco do circuíto internacional de fútbol gaélico
A competición disputarase durante toda a xornada do sábado e reunirá cinco equipos femininos e oito masculinos no marco do circuíto internacional de fútbol gaélico
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A concelleira de Deportes, Pilar Lueiro, celebrou que Santiago de Compostela acolla esta fin de semana a IV Celtic Cup, un torneo internacional de fútbol gaélico de primeiro nivel que reúne este sábado equipos nacionais de toda Europa e que este ano bate récord de participación.

O torneo forma parte do camiño de preparación cara as grandes competicións internacionais da tempada e reafirma o papel de Compostela e de Galicia como un dos territorios clave no desenvolvemento do fútbol gaélico en Europa.

A competición desenvolverase este sábado, 14 de marzo, en dúas localizacións: o campo de fútbol A Merced de Conxo —onde se utilizará unha parcela herba natural e unha céspede artificial— e o de Santa Isabel. Durante a mañá, os partidos xogaranse simultaneamente nestes dous espazos, para logo centralizar a competición pola tarde coas fases finais en Santa Isabel.

Un torneo consolidado no circuíto internacional

O responsable das seleccións galegas de fútbol gaélico, Alexandre Sanmartín, valora que a Celtic Cup é “un torneo xa consolidado dentro do circuíto internacional” que dá mostra da unión entre Galicia e Irlanda, así como da promoción da cultura galega e o deporte gaélico dentro de Galicia, cun incremento constante das licenzas.

Este ano a Celtic Cup conta con máis equipos participantes ca nunca: cinco equipos femininos e oito masculinos, 13 equipos en total que suman máis de 200 deportistas.

Na categoría feminina, enfróntanse os clubs Galicia A, Galicia B, Selección Gaélico Galego, Luxembourg e Round Towers. Na masculina xogan Galicia A, Galicia B, Luxembourg, St. Peters, St. Brendans, St. Pats , Erin Go Bragh e St. Judes.

Alexandre Sanmartín convida a todas as persoas a asistir este sábado ao evento e aproveitar esta "gran oportunidade para ver fútbol gaélico de nivel e para apoiar as nosas seleccións galegas”, que o próximo verán xogarán o Mundial de fútbol gaélico en Irlanda.

A Celtic Cup busca ser unha xornada de deporte, convivencia e conexión coa comunidade gaélica internacional en Compostela, para celebrar a riqueza da herdanza do fútbol gaélico e a súa crecente presenza global.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

El ideal gallego

Así será la Semana Santa en Santiago | Programación y horarios
Eladio González Lois
La policía deriva trámites a comisarías como A Coruña, Ferrol, Carballo, Ribeira y Lalín mientras no se recupera la actividad ordinaria

Reclaman una ubicación provisional para la Policía Nacional tras el incendio de la comisaría de Santiago
Eladio González Lois
Rosa Crujeiras, primeira muller en acceder ao reitorado da USC en máis de cinco séculos de historia da institución.

Entrevista | Rosa Crujeiras: "É relevante ser a primeira reitora, pero máis importante é non ser a última"
Eladio González Lois
O encontro reúne en Cabo Verde a máis de 130 alcaldesas e concelleiras de Cabo Verde, Mozambique e Galicia para promover a igualdade no liderado político local

María Rozas participa en Cabo Verde na constitución da Rede de Mulleres Autarcas
Redacción