Reclaman una ubicación provisional para la Policía Nacional tras el incendio de la comisaría de Santiago

El incendio tuvo lugar el pasado febrero Europa Press

El concejal no adscrito del Concello de Santiago Gonzalo Muíños ha mostrado su respaldo a las reclamaciones de la Policía Nacional tras el incendio registrado hace más de un mes en la comisaría de la ciudad y ha reclamado a las administraciones implicadas que actúen con urgencia para garantizar unas condiciones adecuadas de trabajo para los agentes y una correcta atención a la ciudadanía.

Gonzalo Muíños en rueda de prensa | Cedida

Muíños advierte de que la situación actual continúa marcada por la precariedad de las instalaciones y por la reducción de los medios disponibles, ya que parte del equipamiento quedó inutilizado por el fuego y, según denuncia, todavía no se han anunciado medidas concretas para su sustitución.

Entre los elementos afectados, el concejal se refirió a más de cuarenta vehículos que permanecen en el interior del edificio, sin que se conozca todavía su estado ni exista un plan claro para reemplazarlos. Por ello pidió al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, que impulse ante el Ministerio del Interior la activación de los mecanismos necesarios para sustituir estos medios.

Muíños recordó además que el propio delegado del Gobierno se había comprometido meses atrás a trabajar para que la comisaría de Santiago alcanzase la categoría de Comisaría Principal, lo que implicaría una mejora de recursos. A su juicio, la situación actual es el momento de demostrar ese compromiso con una solución inmediata.

Entre las medidas urgentes, el concejal propone la búsqueda de una ubicación provisional que permita reorganizar el servicio policial mientras no se resuelven los daños en las instalaciones actuales.

Petición de coordinación institucional

Muíños también apeló a la colaboración entre administraciones para afrontar la situación y pidió a la alcaldesa de Santiago que se implique activamente en la búsqueda de una alternativa. En este sentido, denunció que el Sindicato Unificado de Policía solicitó hace una semana una reunión con la regidora sin haber recibido todavía respuesta.

Para el concejal no adscrito, resulta imprescindible dotar a la Policía Nacional de los medios y las infraestructuras necesarias para garantizar un servicio que considera esencial para la ciudad.