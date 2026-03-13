Protección Civil de Santiago celebra o seu 30 aniversario cun acto no Auditorio de Galicia
O evento institucional recoñecerá a traxectoria de voluntarios e entidades que colaboraron coa agrupación ao longo destas tres décadas
Protección Civil de Santiago cumpre 30 anos e vaino celebrar cun programa de actividades que comezarán mañá cun acto oficial que terá lugar no Auditorio de Galicia. O concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, e a xefa da agrupación de voluntarios, Begoña del Río, deron conta da programación, que se extenderá ata o mes de xuño para dar a coñecer, explicou o edil, “o importantísimo traballo que desenvolven persoas voluntarias que veñen demostrando a súa vocación e o seu altruísmo nos milleiros de operativos nos que participaron nestas tres décadas”.
Xan Duro lembrou que “Protección Civil comezou sendo unha mesa e unha cadeira no antigo pavillón de madeira da Trindade, pero desde os sus inicios compensou a falta de medios con moita vontade”. O concelleiro recoñeceu o traballo dos impulsores da agrupación, o entón concelleiro Xosé Sánchez Bugallo e o que era xefe da Policía Local, José Manuel Traba, “e sobre todo das ducias de persoas voluntarias que teñen participado en milleiros de operativos nestes anos”.
Na mesma liña, Begoña del Río salientou “o compromiso dos voluntarios e voluntarias e a súa vocación de servizo público”. A xefa de Protección Civil explicou que “o seu traballo é especialmente visible nos grandes eventos, pero igual de importante no día a día en cuestións menos agradecidas pero fundamentais para o funcionamento da cidade”. Tamén salientou a diversidade de perfís das persoas voluntarias “desde estudantes de 16 anos a persoas xubiladas que queren seguir contribuindo á sociedade”.
Acto institucional no Auditorio de Galicia
A agrupación de Protección Civil de Santiago foi constituída o 13 de marzo de 1996. Cadrando co 30 aniversario, o Auditorio de Galicia acollerá este venres, a partir das 19.00 horas, un acto conmemorativo que estará presidido pola alcaldesa, Goretti Sanmartín, e no que tamén intervirán o concelleiro de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro, e o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva. Durante o acto, faráselle entrega de cadanseu recoñecemento a seis persoas voluntarias que veñen facendo parte da agrupación desde hai máis de cinco anos; a outras tres persoas voluntarias desde hai máis de dez anos, e a un voluntario que superou os 20 anos de permanencia na Protección Civil de Santiago.
Despois do acto central, os voluntarios e voluntarias continuarán coa celebración do aniversario o venres, cunha andaina polo último tramo do Camiño de Santiago desde o Monte do Gozo ata a Praza do Obradoiro. As persoas participantes realizarán tamén unha visita guiada á Catedral, e compartirán un xantar de confraternización nas instalacións de Protección Civil.
Xornada de emerxencias e portas abertas
A agrupación de Protección Civil está traballando tamén na organización dunha Xornada de emerxencias e portas abertas, que se celebrará no mes de xuño nas inmediacións do estadio Vero Boquete de San Lázaro. Será un evento divulgativo, destinado a colexios e institutos en horario de mañá e ao público en xeral pola tarde.
Na xornada están previstas diferentes zonas. Así, haberá unha área de exposición reservada para todos os medios de emerxencias que estarán convidados ao evento, como as diferentes forzas e corpos de seguridade, o Servizo de Extinción de Incendios ou o 061; outra zona de formación, destinada aos centros educativos e academias que ofrezan formación relacionada coas emerxencias: e unha zona solidaria na que poderán instalar os seus postos diferentes entidades e asociacións que queiran dar a coñecer a súa actividade.
O programa de actividades completarase en setembro, cun percorrido polo Camiño de Santiago desde Ponferrada, en colaboración con SAMUR-Protección Civil de Madrid e ao que están convidadas as agrupacións de voluntarios e voluntarias dos diferentes municipios polos que discorren as etapas.